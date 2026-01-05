Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
ESTERIDonald TrumpUSAVenezuela

Venezuela, Delcy Rodríguez abbassa i toni e invita Trump al dialogo: «Collaboriamo per uno sviluppo condiviso. Meritiamo pace e sovranità»

05 Gennaio 2026 - 08:49 Cecilia Dardana
embed
delcy rodriguez
delcy rodriguez
La presidente ad interim del Venezuela in un messaggio sui social si rivolge direttamente agli Stati Uniti e a Trump, invitando alla cooperazione e al dialogo: «Consideriamo prioritario avanzare verso relazioni internazionali equilibrate e rispettose tra Stati Uniti e Venezuela»

«Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria». Lo ha scritto sul suo account Instagram Delcy Rodríguez, la neo-presidente ad interim venezuelana, dopo la cattura di Nicolas Maduro in un blitz voluto dallo stesso Donald Trump. Il messaggio «del Venezuela al mondo, e agli Stati Uniti» sembra quasi arrivare in risposta alle minacce del presidente americano che aveva avvertito Rodriguez che avrebbe «pagato un prezzo molto alto» se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti. La leader si rivolge ora direttamente al presidente americano con un appello alla cooperazione e al dialogo, in quello che sembra un tentativo di distensione, dopo che negli ultimi giorni aveva pronunciato discorsi di forte sfida nei confronti dell’amministrazione Trump.

«Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne»

«Venezuela riafferma la sua vocazione alla pace e alla convivenza pacifica. Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un ambiente di rispetto e cooperazione internazionale. Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo prima la pace di ciascuna nazione», ha sottolineato la leader venezuelana, ribadendo l’impegno del Paese per la diplomazia e la cooperazione internazionale. Rodríguez ha anche ricordato i principi che dovrebbero guidare le relazioni tra Stati: «Consideriamo prioritario avanzare verso relazioni internazionali equilibrate e rispettose tra Stati Uniti e Venezuela, e tra Venezuela e gli altri Paesi della regione, basate sull’uguaglianza sovrana e sulla non ingerenza».

«I nostri popoli meritano la pace e il dialogo, non la guerra»

La presidente ad interim ha rivolto un appello diretto a Trump: «I nostri popoli e la nostra regione meritano la pace e il dialogo, non la guerra. Questo è sempre stato il messaggio del presidente Nicolás Maduro ed è il messaggio di tutto il Venezuela in questo momento. Questa è la Venezuela in cui credo, a cui ho dedicato la mia vita». Rodríguez ha infine delineato la sua visione del futuro del Paese: «Il mio sogno è che il Venezuela diventi una grande potenza, dove tutti i venezuelani perbene possano ritrovarsi. Il Venezuela ha diritto alla pace, allo sviluppo, alla sua sovranità e al futuro».

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’assalto in camera da letto, l’effetto sorpresa e il possibile tradimento tra gli ufficiali: «Sono bastati 46 secondi». Ecco come è stato catturato Maduro

2.

Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile»

3.

Identificate tutte le 40 vittime dell’incendio di Crans-Montana. Domani rientro delle salme di 5 vittime italiane su volo di Stato – La diretta

4.

«Mi auguro che questo sia il secolo dell’Isis, non di Usa o Cina». La frase shock di Massimo Fini sul Fatto quotidiano di Marco Travaglio

5.

Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim»

leggi anche
trump air force one
ESTERI

Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico

Di Cecilia Dardana
Machado Meloni
ESTERI

Meloni chiama la Nobel Machado: «Senza Maduro torna la democrazia». Trump minaccia Rodriguez e rilancia: «La Groenlandia? Ci serve» – La diretta

Di Ugo Milano
ESTERI

Venezuela, spunta un (possibile) supertestimone contro Maduro: chi è Hugo Carvajal, l’ex capo dell’intelligence

Di Ygnazia Cigna
donald trump shutdown fine usa
ESTERI

Con l’attacco in Venezuela Trump rispolvera la «dottrina Monroe»: cos’è la storica strategia di supremazia americana

Di Ygnazia Cigna
ESTERI

Venezuela, schizzano le ricerche online per la tuta e la felpa che Maduro indossava dopo l’arresto: così i brand cavalcano l’onda sui social

Di Alba Romano
ESTERI

Venezuela, il presidente della Colombia Petro riposta il tweet di Marine Le Pen e spiazza tutti: «La sovranità degli Stati è sacra e inviolabile»

Di Ugo Milano
maduro new york
ESTERI

Le immagini dell’arrivo di Maduro a New York: scende dall’aereo in manette e fa il segno della pace. Poi scortato dagli agenti antidroga: «Buon anno» – I video

Di Cecilia Dardana