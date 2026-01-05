Venezuela, Delcy Rodríguez abbassa i toni e invita Trump al dialogo: «Collaboriamo per uno sviluppo condiviso. Meritiamo pace e sovranità»

La presidente ad interim del Venezuela in un messaggio sui social si rivolge direttamente agli Stati Uniti e a Trump, invitando alla cooperazione e al dialogo: «Consideriamo prioritario avanzare verso relazioni internazionali equilibrate e rispettose tra Stati Uniti e Venezuela»

«Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria». Lo ha scritto sul suo account Instagram Delcy Rodríguez, la neo-presidente ad interim venezuelana, dopo la cattura di Nicolas Maduro in un blitz voluto dallo stesso Donald Trump. Il messaggio «del Venezuela al mondo, e agli Stati Uniti» sembra quasi arrivare in risposta alle minacce del presidente americano che aveva avvertito Rodriguez che avrebbe «pagato un prezzo molto alto» se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti. La leader si rivolge ora direttamente al presidente americano con un appello alla cooperazione e al dialogo, in quello che sembra un tentativo di distensione, dopo che negli ultimi giorni aveva pronunciato discorsi di forte sfida nei confronti dell’amministrazione Trump.

«Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne»

«Venezuela riafferma la sua vocazione alla pace e alla convivenza pacifica. Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un ambiente di rispetto e cooperazione internazionale. Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo prima la pace di ciascuna nazione», ha sottolineato la leader venezuelana, ribadendo l’impegno del Paese per la diplomazia e la cooperazione internazionale. Rodríguez ha anche ricordato i principi che dovrebbero guidare le relazioni tra Stati: «Consideriamo prioritario avanzare verso relazioni internazionali equilibrate e rispettose tra Stati Uniti e Venezuela, e tra Venezuela e gli altri Paesi della regione, basate sull’uguaglianza sovrana e sulla non ingerenza».

«I nostri popoli meritano la pace e il dialogo, non la guerra»

La presidente ad interim ha rivolto un appello diretto a Trump: «I nostri popoli e la nostra regione meritano la pace e il dialogo, non la guerra. Questo è sempre stato il messaggio del presidente Nicolás Maduro ed è il messaggio di tutto il Venezuela in questo momento. Questa è la Venezuela in cui credo, a cui ho dedicato la mia vita». Rodríguez ha infine delineato la sua visione del futuro del Paese: «Il mio sogno è che il Venezuela diventi una grande potenza, dove tutti i venezuelani perbene possano ritrovarsi. Il Venezuela ha diritto alla pace, allo sviluppo, alla sua sovranità e al futuro».