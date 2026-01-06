Caos in Venezuela, esplosioni a Caracas vicino alla sede del governo. Le voci di un golpe e la scoperta: «Nato tutto da un errore». Trump: «Niente elezioni per ora» – La diretta

I video e i racconti sui social da Caracas raccontavano di forze dell'ordine in allarme, oltre che di esplosioni e sparatorie vicino al palazzo del governo. Ma tutto sarebbe partito da un fraintendimento tra corpi di sicurezza. Trump intanto assicura che gli Stati Uniti non sono in guerra con Caracas. Ma per nuove elezioni ci vorrà del tempo, spiega

Il segnale del caos e dell’incertezza che regna in Venezuela in queste ore arriva dalle voci presto smentite di un tentativo di golpe attorno alle 20 ora di Caracas. Come spiega il quotidiano vicino all’opposizione al regime El Nacional, sui social sono iniziate a circolare voci di una sparatoria in corso attorno al palazzo Miraflores, sede del governo venezuelano. In alcuni video si vedevano anche uomini in uniforme e alcuni blindate per le strade attorno al palazzo presidenziale. E poi esplosioni di proiettili di contraerea da diversi punti della capitale.

I colpi sparati erano veri, spiega El Nacional, ma partiti tutti per errore. Il quotidiano parla di «un incidente provocato da una confusione interna tra le forze di sicurezza». Secondo le stesse fonti sarebbero stati levati in volo droni di vigilanza senza che venisse informato il personale a terra, che avrebbe quindi cercato di abbattere i velivoli «non identificati». L’episodio avviene a poche ore dall’insediamento ufficiale di Delcy Rodriguez alla presidenza del Paese e dall’insediamento del nuovo Parlamento venezuelano.

Trump: «Non siamo in guerra col Venezuela»

Donald Trump respinge l’idea che gli Stati Uniti siano in guerra con il Venezuela. In tribunale a Manhattan, Nicolàs Maduro aveva detto al giudice di essere stato «catturato» e di essere un «prigioniero di guerra». In un’intervista rilasciata a Nbc, il presidente americano ha precisato che Washington è «in guerra con chi vende droga, con chi svuota le proprie prigioni nel nostro Paese, con chi manda i tossicodipendenti e i malati di mente». Trump ha confermato che Delcy Rodriguez sta collaborando e che il segretario di Stato Marco Rubio, che «parla fluentemente spagnolo», ha stabilito «un rapporto buono» con la funzionaria venezuelana. Il presidente non ha escluso una seconda incursione militare qualora la cooperazione dovesse interrompersi, ma si è detto convinto che non sarà necessario ricorrere nuovamente alla forza.

Niente elezioni a breve in Venezuela

Sul fronte della transizione politica, Trump ha escluso che si possano tenere elezioni in Venezuela nei prossimi 30 giorni: «Dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c’è modo che la gente possa votare». Il presidente ha parlato di un progetto di ricostruzione delle infrastrutture energetiche venezuelane che potrebbe richiedere fino a 18 mesi e per il quale gli Stati Uniti sono pronti a offrire sovvenzioni alle compagnie petrolifere. «Ci vorranno molti soldi. Dovranno essere investite somme significative e le compagnie petrolifere investiranno per poi essere rimborsate da noi e tramite i ricavi», ha spiegato Trump a Nbc.

Su chi sia davvero al comando del Venezuela nei piani americani, Trump ha risposto senza dubbi: «Io», indicando però un gruppo eterogeneo di funzionari che lo affiancheranno, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Pete Hegseth. Trump si è infine detto sicuro del sostegno della sua base: «I Maga adorano quello che sto facendo. Il movimento Maga sono io e ama tutto ciò che faccio».