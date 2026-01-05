Venezuela, media: «Trump non sostiene Machado perché ha accettato il Nobel». Colombia e Groenlandia rispondono alle minacce: «Adesso basta» – La diretta

La Cina condanna il blitz degli Stati Uniti e sul petrolio chiarisce: «I nostri interessi saranno protetti dalla legge»

A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole.

Foto copertina: EPA/ANSA | Una manifestazione organizzata dai sostenitori del chavismo a Caracas, in Venezuela, dopo il blitz Usa per rapire il presidente Maduro