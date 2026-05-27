Vede il Papa e sviene: cosa è successo durante l’udienza in Vaticano e il soccorso di Leone XIV. Il video

In piazza San Pietro un uomo si è accasciato a terra mentre era in fila per stringere la mano al Pontefice. Il pellegrino è stato portato via in sedia a rotelle

Momento di agitazione durante la tradizionale udienza generale del mercoledì di papa Leone XIV in Vaticano. Un pellegrino si è accasciato a terra in piazza San Pietro, mentre stava facendo la fila per stringere la mano al Pontefice. Tutta colpa del caldo rovente di Roma, dove oggi si registrano oltre 30 gradi. Un motivo di ansia per i presenti, anche per Leone XIV che si è inginocchiato accanto a lui per sincerarsi delle sue condizioni e prestargli soccorso. Il pellegrino è stato poi accompagnato fuori dalla piazza in sedia a rotelle, protetto da un ombrello.

Un pellegrino è svenuto per il caldo in Piazza San Pietro mentre era in fila per stringere la mano a Papa Leone XIV dopo l'udienza generale.

Il pontefice si è inginocchiato accanto a lui mentre il personale vaticano prestava soccorso.

L'uomo è stato poi allontanato su una sedia… pic.twitter.com/MzmewkL2FU — LaPresse (@LaPresse_news) May 27, 2026

Tradito dal caldo di Roma

Il caldo e l’afa di Roma hanno fatto il loro effetto: nella Capitale domani si registra il bollino rosso secondo i rilevamenti del ministero della Salute. Così in piazza San Pietro, dopo l’udienza di Leone XIV, alcuni fedeli hanno avviato una fila per stringere le mani al pontefice. Uno di loro un pellegrino, non ha resistito al caldo ed è svenuto. Nella preoccupazione generale, anche il Papa si è voluto sincerare delle sue condizioni, inginocchiandosi di fianco a lui, mentre il personale del Vaticano gli prestava soccorso. Dopo 30 secondi di apprensione, mentre Leone stava tornando salutare i fedeli, si vede come il fedele si sia ripreso e venga accompagnato seduto su una sedia a rotelle e protetto dal sole con un ombrello.