Papa Leone conquista TikTok con il trend “six-seven”, cos’è e da dove nasce il gesto virale che spopola tra i giovani – Il video

Durante un incontro con un gruppo di cresimandi di Genova, il Pontefice si è lasciato coinvolgere in uno dei tormentoni social più diffusi del momento

Anche Papa Leone è finito, forse suo malgrado, nel vortice dei trend di TikTok. Durante l’incontro con un gruppo di cresimandi di Genova, sabato 16 maggio, il Pontefice ha sorpreso tutti lasciandosi trascinare nel tormentone virale del momento: il gesto “6-7”. Nel video, già esploso online, si vede il Papa sorridere mentre imita i ragazzi con il classico movimento delle mani accompagnato dal celebre “six-seven”. A postare la scena sui social è stato don Roberto Fiscer, sacerdote genovese diventato popolare come “prete influencer” grazie ai suoi contenuti su TikTok e Instagram. Ma cos’è davvero il trend “six-seven”?

Il trend “six-seven” che spopola tra i giovani

Il fenomeno nasce dal brano virale Doot Doot (6 7) del rapper Skrilla. Nel ritornello, la sequenza “6-7” viene ripetuta in coincidenza con un drop musicale particolarmente riconoscibile, diventando rapidamente la base perfetta per video, remix e montaggi virali su TikTok. Secondo alcune interpretazioni online, il riferimento potrebbe essere legato all’altezza del cestista LaMelo Ball – 6 piedi e 7 pollici, circa 2,01 metri – anche se questa teoria non è mai stata confermata ufficialmente. Più che un significato preciso, però, “six-seven” rappresenta oggi un codice comunicativo generazionale. Un’espressione volutamente vaga, quasi nonsense, che funziona soprattutto come simbolo di appartenenza e linguaggio condiviso tra i più giovani.

Video copertina: TIKTOK / DON ROBERTO FISCER