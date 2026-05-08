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Ferma la papamobile e offre una pizza a Leone XIV, bagno di folla a Napoli: c’è chi lancia anche una sfogliatella – Il video

08 Maggio 2026 - 18:02 Matteo Revellino
«Sono venuto qui per godere del calore di questa città», ha detto il pontefice durante la visita a Napoli
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La folla di Piazza Plebiscito agita i cappellini gialli e bianchi. Napoli è in festa per l’arrivo di Papa Leone XIV, in visita alla città dopo essere stato in mattinata a Pompei. «Sono venuto qui per godere del calore di questa città», esordisce nel suo discorso il pontefice, dopo esser stato accolto dalla musica e dalle voci dei cento ragazzi del coro della Pastorale giovanile.

La pizza dedicata al Papa

Detto, fatto: la città non ha disatteso le aspettative. Durante il tragitto della Papamobile, infatti, Leone ha ricevuto in dono una pizza a lui dedicata, su cui c’era scritto il suo nome. Non è riuscito ad afferrare invece una sfogliatella che un fedele voleva lanciare al pontefice. Come mostrano alcuni scatti che circolano sui social, il Papa è sembrato deluso per non aver potuto agguantare al volo il dolce tipico napoletano.

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