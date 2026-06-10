Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGiorgia MeloniMondiali 2026
ESTERIArteBarcellonaDroniPapa Leone XIVSpagnaVideo

Papa Leone XIV e lo spettacolo tra luci e droni alla Sagrada Familia. Inaugurata la torre più alta. «Non si può credere in Gesù e fare la guerra» – Il video

10 Giugno 2026 - 22:22 Stefania Carboni
sagrada familia
sagrada familia
A cent'anni dalla morte di Antoni Gaudì, il Papa ha celebrato la messa nella basilica che lui aveva iniziato a costruire. «Questa chiesa è un unico edificio composto di molte pietre. Noi tutti siamo le pietre vive di quest'opera, che ha Cristo per fondamento e culmine»
Google Preferred Site

Papa Leone XIV, dopo la messa nella Sagrada Familia, è uscito all’esterno della basilica e ha benedetto la Torre di Gesù Cristo, la più alta, dal punto centrale della facciata della Natività, l’unica costruita mentre Antoni Gaudì era ancora in vita. Il Pontefice, come nelle precedenti occasioni, ha pregato sia in catalano che in castigliano.

L’omelia di Papa Leone XIV

«Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l’innocente». Queste le parole del Pontefice, nell’ultimo e più simbolico appuntamento della sua visita a Barcellona. A cent’anni dalla morte di Antoni Gaudì, il Papa ha celebrato la messa nella basilica che più di ogni altra racconta il sogno spirituale dell’architetto catalano, culminata con la benedizione della Torre di Gesù Cristo appena completata. Leone nel suo discorso ha legato il ricordo dell’architetto con una riflessione sulla Chiesa e sul tempo presente. «Questa chiesa è un unico edificio composto di molte pietre. Noi tutti siamo le pietre vive di quest’opera, che ha Cristo per fondamento e culmine», ha detto durante l’omelia, definendo la Sagrada Familia «molto più di un monumento». Non un’opera conclusa da ammirare, ma un cantiere che continua a parlare della fede come «cammino e costruzione quotidiana». Il Pontefice ha invitato a «deporre le armature che induriscono i cuori».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Una madre denuncia la Francia: «Non ha voluto fermare lo stupratore di mia figlia»

2.

Elicottero Apache abbattuto dagli iraniani sullo stretto di Hormuz . Gli Usa reagiscono con «colpi proporzionati da autodifesa» – La diretta

3.

I fischi e i buuu a Trump al Madison Square Garden – Il video

4.

«Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte infradito». L’attacco di Ben-Gvir, indagato per gli abusi sulla Flotilla

5.

Nessy Guerra, arrestato in Egitto l’ex marito: «Ha minacciato il console onorario italiano di Hurgada» – Il video