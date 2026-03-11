«Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. La sua verità sul referendum e “Per sempre sì”: che cosa si sono detti

È stata breve e abbastanza sintetica la chiacchierata tra la premier e il vincitore del Festival di Sanremo. Il suo nome ormai tirato in ballo da sostenitori del Sì e del No alla riforma sulla Giusitizia. Il suo chiarimento dopo le voci sulla telefonata con palazzo Chigi

La telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci c’è stata. È lo stesso cantante napoletano a confermare la chiacchierata, come aveva anticipato Repubblica. Ma i due non avrebbero avuto neanche il tempo di parlare del referendum sulla Giustizia. Nella ricostruzione emersa finora dal quotidiano diretto da Mario Orfeo, nella telefonata la premier avrebbe ringraziato il cantante per il «bel regalo» prima del voto referendario. Il suo brano “Per sempre sì”, pareva proprio un bell’assist per i sostenitori appunto del Sì alla riforma, a cominciare dal governo. Ma in realtà la telefonata sarebbe stata ben più rapida e sintetica.

“Per sempre sì” e i comizi per il referendum

È Sal Da Vinci a mettere in chiaro il contenuto della conversazione telefonica con la premier. A cominciare dall’ipotesi di usare il suo brano con cui ha vinto il Festival come colonna sonora degli eventi elettorali organizzati dal Comitato per il Sì. «Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum – ha detto Sal Da Vinci – sono parole che volano nel web e diventano gigantesche». Da parte di Sal Da Vinci comunque non c’è alcuna preclusione, quantomeno se qualcuno vorrà usare a fini commerciali il suo brano, certo pagando: «Naturalmente – ha chiarito il cantante napoletano – se quella canzone vuole essere usata per spot, chiunque deve poi rivolgersi alla casa discografica. Le canzoni sono il riassunto di possibilità, io ho scritto una canzone, insieme a un gruppo di lavoro straordinario, che parla d’amore, poi le canzoni diventano di tutti».

Che cosa si sono detti al telefono Meloni e Sal Da Vinci

Ma che cosa si sono detti quindi Meloni e Sal Da Vinci? «Mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì – taglia corto il cantante – È stata una telefonata durata 30 secondi perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria».