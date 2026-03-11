Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
POLITICAFestival di SanremoGiorgia MeloniGoverno MeloniMusicaRaiReferendumRiforma giustiziaTv

«Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. La sua verità sul referendum e “Per sempre sì”: che cosa si sono detti

11 Marzo 2026 - 13:17 Giovanni Ruggiero
embed
Sal Da Vinci e Giorgia Meloni
Sal Da Vinci e Giorgia Meloni
È stata breve e abbastanza sintetica la chiacchierata tra la premier e il vincitore del Festival di Sanremo. Il suo nome ormai tirato in ballo da sostenitori del Sì e del No alla riforma sulla Giusitizia. Il suo chiarimento dopo le voci sulla telefonata con palazzo Chigi

La telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci c’è stata. È lo stesso cantante napoletano a confermare la chiacchierata, come aveva anticipato Repubblica. Ma i due non avrebbero avuto neanche il tempo di parlare del referendum sulla Giustizia. Nella ricostruzione emersa finora dal quotidiano diretto da Mario Orfeo, nella telefonata la premier avrebbe ringraziato il cantante per il «bel regalo» prima del voto referendario. Il suo brano “Per sempre sì”, pareva proprio un bell’assist per i sostenitori appunto del Sì alla riforma, a cominciare dal governo. Ma in realtà la telefonata sarebbe stata ben più rapida e sintetica.

“Per sempre sì” e i comizi per il referendum

È Sal Da Vinci a mettere in chiaro il contenuto della conversazione telefonica con la premier. A cominciare dall’ipotesi di usare il suo brano con cui ha vinto il Festival come colonna sonora degli eventi elettorali organizzati dal Comitato per il Sì. «Non mi ha chiesto di usare la canzone per il referendum – ha detto Sal Da Vinci – sono parole che volano nel web e diventano gigantesche». Da parte di Sal Da Vinci comunque non c’è alcuna preclusione, quantomeno se qualcuno vorrà usare a fini commerciali il suo brano, certo pagando: «Naturalmente – ha chiarito il cantante napoletano – se quella canzone vuole essere usata per spot, chiunque deve poi rivolgersi alla casa discografica. Le canzoni sono il riassunto di possibilità, io ho scritto una canzone, insieme a un gruppo di lavoro straordinario, che parla d’amore, poi le canzoni diventano di tutti».

Che cosa si sono detti al telefono Meloni e Sal Da Vinci

Ma che cosa si sono detti quindi Meloni e Sal Da Vinci? «Mi ha chiamato facendomi i complimenti per la vittoria a Sanremo ed è finita lì – taglia corto il cantante – È stata una telefonata durata 30 secondi perché aveva altre cose molto più importanti di cui occuparsi che della mia vittoria».

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

2.

Sondaggio Swg, frena il partito di Giorgia Meloni. Non va meglio a Vannacci: quanto recuperano Conte e Schlein

3.

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

4.

8 marzo, Laura Mattarella: «La maternità è ancora un ostacolo nel mondo del lavoro»

5.

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video

leggi anche
gratteri-sal-da-vinci-si-referendum-giustizia-video
POLITICA

Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci: «Ma lui voterà No». La frase in Tv scatena le polemiche: «Basta fake news» – Il video

Di Alba Romano
Nordio Bartolozzi
POLITICA

Nordio blinda la capa di gabinetto dopo l’attacco tv ai giudici: «Non si dimetta». Le “esecuzioni”, l’addio all’Italia se vince il Sì: cos’aveva detto

Di Alba Romano
Giorgia Meloni e Sal Da Vinci
POLITICA

«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi

Di Giulia Norvegno
Carlo Nordio
POLITICA

Mezza riforma della giustizia è un’incognita, perché affidata alla legge ordinaria che non c’è ancora. Ecco i punti decisivi che la legge costituzionale non ha scritto

Di Franco Bechis
giusi-bartolozzi-capa-gabinetto-nordio
POLITICA

«Se vince il no, scappo. Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura», la capa di gabinetto di Nordio in Tv sul referendum: scoppia la polemica – Il video

Di Ugo Milano
POLITICA

Giorgia Meloni scende in campo per il referendum: «Ecco perché votare Sì. Se vince il No? Il governo non si dimette» – Il video

Di Diego Messini
sangiuliano elio germano
POLITICA

Referendum, Sangiuliano contro Elio Germano: «Ascoltiamo gli esperti, non gli attori»

Di Stefania Carboni
marina berlusconi
POLITICA

Referendum giustizia, la lettera di Marina Berlusconi a Repubblica: «Non sia un derby tra tifoserie. Ecco perché voterò Sì»

Di Alba Romano