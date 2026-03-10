Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci: «Ma lui voterà No». La frase in Tv scatena le polemiche: «Basta fake news» – Il video

Il procuratore di Napoli parla del vincitore di Sanremo e della sua presunta posizione sul referendum sulla Giustizia. La frase su La7 da Massimo Gramellini e la reazione del Comitato per il Sì. Cosa aveva detto in realtà il cantante sul voto

A meno di due settimane dal ritorno alle urne, la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia finisce per coinvolgere anche il Festival di Sanremo. In particolare, il vincitore dell’ultima edizione, ossia Sal Da Vinci. «Mi creda, non ho visto Sanremo. Il titolo della canzone vincitrice è Per sempre sì? Però lui (Sal Da Vinci – ndr) ha detto che voterà No», dice il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso della trasmissione “In altre parole” in onda su La7.

La polemica sui social

A rilanciare la clip è il Comitato “Sì Riforma”, che sui suoi canali social scrive: «Il procuratore di Napoli Gratteri, dopo la fake news su Falcone, diffonde in diretta televisiva un’altra bufala: “Sal Da Vinci ha detto che voterà no”. Si tratta di una notizia falsa diffusa dalla pagina Socialisti Gaudenti e sùbito smentita dallo stesso cantante vincitore del Festival. Neanche il conduttore del programma Gramellini è intervenuto per dire che si trattava di una fake news. Alla fine quindi centinaia di migliaia di italiani sono stati disinformati da Gratteri. Per i sostenitori della riforma del governo Meloni, le parole di Gratteri rappresentano «un’opera di disinformazione portata avanti senza scrupolo e senza alcun rispetto per gli elettori».

Gratteri: «Era solo una battuta»

Contattao da Repubblica, Gratteri prova a smorzare le polemiche: «Era evidente che si trattava di una battuta, stavamo ridendo entrambi, il conduttore ed io. Perché, piuttosto, non mi rispondono nel merito di tutto ciò che ho detto quella sera?». Ma al di là dell’uscita del procuratore di Napoli, la politica si contende eccome l’endorsement di Sal Da Vinci, trascinato suo malgrado nella campagna elettorale per il referendum. La stessa premier Giorgia Meloni lo ha chiamato per congratularsi della vittoria del Festival e lo ha salutato dicendogli: «La tuaPer sempre sì è pure un regalo per il referendum».