Referendum, Sangiuliano contro Elio Germano: «Ascoltiamo gli esperti, non gli attori»

L'ex ministro della Cultura contro l'attore: «Ha interpretato er pasticca in un Medico in famiglia»

«La differenza è semplice: chi vota no lo fa perché glielo dice un attore, noi votiamo sì perché magistrati e giuristi sostengono l’importanza di questa riforma. Ascoltiamo gli esperti, votiamo convintamente sì al referendum sulla giustizia». Queste le parole dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in un post su Instagram in cui attacca l’attore Elio Germano, che recentemente si è schierato pubblicamente contro la riforma della giustizia, il cui referendum è previsto per il 22 e 23 marzo.

Sangiuliano mostra due foto una è quella del giurista Pietro Perlingeri, che è per il sì e per l’ex ministro «i suoi manuali sul diritto civile hanno formato migliaia di studenti di giurisprudenza». Dall’altra Germano che Sangiuliano descrive come «attore, ha interpretato er pasticca in un Medico in famiglia». Nel suo sì il premio David di Donatello imita quello che fece il collega Gigi Proietti per il referendum contro l’abrogazione della legge sul divorzio. In una telefonata pronuncia più volte la parola no. Proprio come Proietti fece nel 1974.

«Ma lei con il suo grande esempio professionale e umano ancora parla?», è uno dei tanti commenti a corredo del post. E ancora: «Bravi, però non diciamolo che Gratteri, che ha un curriculum non indifferente, voterà no».