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Insulti a Meloni dalla tv di Mosca, Tajani convoca l’ambasciatore russo. Conte: «Solidarietà». Schlein: «Inaccettabili accuse sessiste»

21 Aprile 2026 - 18:43 Anna Clarissa Mendi
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Le reazioni del mondo della politica dopo l'attacco di Solovyev contro la premier. Il ministro degli Esteri: «Parole gravissime». Calenda: «Delinquente, complice di un assassino»

Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto su X di aver «fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni» del conduttore russo nei confronti della presidente del Consiglio, «alla quale – conclude il ministro – va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Solidarietà a Meloni arriva anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, su facebook. «Gli insulti vergognosi e le parole gravissime (…) meritano una dura e unanime condanna. Siamo di fronte a un attacco volgare e inaccettabile alle istituzioni italiane, che va respinto con estrema fermezza».

Anche dall’opposizione arrivano parole di solidarietà alla premier. La segretaria del Pd Elly Schlein parla di «accuse sessiste inaccettabili» e sottolinea come, secondo la dem, «chi insulta rappresentanti delle istituzioni italiane offenda l’intero Paese». Anche il leader del M5S Giuseppe Conte esprime vicinanza a Meloni, definendo le offese personali rivolte alla presidente del Consiglio «volgari e inqualificabili». Il senatore dem Filippo Sensi condanna a sua volta le aggressioni verbali, criticando anche il fatto che il personaggio in questione trovi spazio in alcune trasmissioni televisive italiane, giudicando la cosa imbarazzante.

Calenda su Solovyev: «Delinquente, complice di un dittatore assassino»

Solidarietà alla premier anche da Matteo Renzi «per gli attacchi ricevuti da parte di una tv russa». Carlo Calenda attacca il conduttore russo, auspicando che non venga più invitato in televisione in nome del pluralismo. «Questo delinquente, complice di un dittatore assassino (Putin, ndr) pronuncia frasi irripetibili contro la presidente del Consiglio a cui va la nostra solidarietà», si legge nel post su X.

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Foto copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Giuseppe Conte ed Elly Schlein durante una presentazione a Roma, 30 gennaio 2024

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