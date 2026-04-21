Vladimir Solovyev, chi è il conduttore russo che ha insultato Meloni: la falce e il martello sulla giacca e perché parla italiano

Uno dei principali volti della propaganda e della disinformazione in Russia, il fedelissimo di Putin ha definito la premier «Fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia che ha tradito Trump». Ecco chi è

È considerato uno dei principali volti della propaganda e della disinformazione in Russia, Vladimir Solovyev, 63 anni, è di fatto la voce – non ufficiale – attraverso cui il Cremlino diffonde messaggi e attacchi. Tra i conduttori televisivi più noti del Paese e dal 2012 guida il talk show “Serata con Vladimir Solovyev” sull’emittente Russia-1. Il programma è una piattaforma da cui ha lanciato spesso frequenti invettive, talvolta dai toni volgari e aggressivi, contro l’Europa, la Nato e diversi leader internazionali. L’ultima, proprio oggi, contro la premier Giorgia Meloni, da lui definita «fascista e idiota patentata».

«Il propagandista più energico del Cremlino»

Conosciuto per le sue posizioni fortemente nazionaliste, è ritenuto vicino al presidente Vladimir Putin. Non è raro vederlo in trasmissione con una giacca decorata con falce e martello sovietici. In passato, il dipartimento di Stato statunitense lo ha definito «il propagandista più energico del Cremlino».

Perché parla in italiano?

Solovyev ha anche legami con l’Italia. La Fondazione Anticorruzione di Alexej Navalny ha rivelato che possedeva due ville sul lago di Lago di Como, per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro, successivamente sequestrate, e che disponeva di un certificato di residenza italiano. Dal 2022 è sottoposto a sanzioni da parte di Unione europea, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Nell’agosto dello stesso anno, durante una trasmissione sempre su Russia-1, si era autodefinito «terrorista» e ha invocato la distruzione delle città ucraine insieme ai loro abitanti.

Foto copertina: ANSA/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/ POOL | Il presentatore televisivo russo Vladimir Solovyev arriva alla parata militare del Giorno della Vittoria a Mosca, Russia, 9 maggio 2025

