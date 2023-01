«Combattiamo contro i satanisti. Questa è una guerra santa e dobbiamo vincere». L’intervento del propagandista Solovyov alla tv russa – Il video

L’anchorman: «Si sente dire da tutte queste persone che sono pronte a dare all’Ucraina tutto ciò che serve per ottenere una vittoria. Penso che alla fine questo “tutto” includa anche l’arma nucleare. Per questo motivo la distruzione di questo “mondo satanico” sta diventando un obiettivo esistenziale per noi»

Vladimir Rudolfovich Solovyov, tra i più popolari anchorman e propagandisti russi, torna a dare spettacolo in diretta televisiva. «Si sente dire da tutte queste persone che sono pronte a dare all’Ucraina tutto ciò che serve per ottenere una vittoria. Tutti! Penso che alla fine questo “tutto” includa anche l’arma nucleare. Per questo motivo la distruzione di questo “mondo satanico” sta diventando un obiettivo esistenziale per noi (russi, ndr)», afferma Solovyov durante una puntata del suo show trasmessa dal Russian Media Monitor della giornalista del Daily Beast Julia Davis. E poi ancora: «Ascoltate cosa ha detto Magomed Khitaneav, il cui nome di battaglia è “Sheikh”, prima della battaglia», continua l’anchorman prima di mostrare una clip in cui si vede un soldato russo parlare alle sue truppe. «L’ira di Allah si è abbattuta su di loro (ucraini, ndr). Noi siamo dalla parte di Dio, difendiamo la legge divina. Difendiamo la nostra fede. Oh ucraini, perché avete permesso le parate gay a Kiev, Kharkiv e Odessa. Perché permettete tutto ciò? Senza vergogna davanti a Dio, senza vergogna davanti alla gente, stanno apertamente, palesemente, diffondendo la loro sporcizia». E infine: «Gloria ad Allah onnipotente! Quello che stiamo facendo è un nostro dovere, un obbligo per ogni credente». Poi di nuovo Solovyov: «Lo ripeterò in tutte le lingue: Allah akbar! Elohim Gadol! Dio è grande! Stiamo combattendo contro i satanisti. Questa è una guerra santa e dobbiamo vincere».

