Fiorello – Sal Da Vinci e il dilemma dei vip in crisi: la soluzione della terapia d’urto – Il video

12 Marzo 2026 - 17:59 Alba Romano
fiorello sal da vinci
fiorello sal da vinci
Lo sketch a "La Pennicanza", Rai2: con sorpresa finale

Cosa fa Fiorello nei panni di Sal Da Vinci? Nel nuovo sketch a “La Pennicanza”, Rai2, l’attore e conduttore imita il vincitore del Festival di Sanremo in crisi perché sente solo parlare di coppie in crisi. «Ho capito perfettamente la situazione», spiega lo psicologo. «Ci vuole una terapia d’urto, è pronto? Io le faremo dei nomi di coppie: è pronto?». E cita Tony Effe e Giulia De Lellis «c’è aria di crisi». «Resista», l’invita lo psicologo. Sal Fiorello si chiede se possano far pace, con aria smarrita. E infine: «Chiara Ferragni e Fedez, sono divorziati». Allorché Sal Fiorello ha quasi un coccolone. La situazione peggiore citando Totti e Ilary Blasi. Fino al finale: i Coma Cose. Sembra come un esorcismo, ma Sal Fiorello resiste fino al premio, una coppia felice: Maria Antonietta e Colombre.

