Quando Enrica Bonaccorti si accorse della truffa in diretta tv: «Io non ti ho fatto nessuna domanda Maria Grazia!» – Il video

12 Marzo 2026 - 15:47 Stefania Carboni
L'onestà della conduttrice: «Fui sincera, ma mi dissero che non andava fatto in televisione». E il caso finì perfino in tribunale

«No scusate, a questo punto interrompo. Toglietemi tutte le musiche di suspence perché qui io voglio una mitragliatrice non una suspence. Io non ti ho fatto nessuna domanda Maria Grazia». Inizia così uno dei momenti cult della televisione italiana. Protagonista Enrica Bonaccorti, scomparsa di recente, alla conduzione di Non è la Rai. Correva il 31 dicembre del 1991 e al momento del quiz cruciverba, con chiamate da casa, la concorrente fornisce la risposta ancora prima che l’indizio fosse dato dalla Bonaccorti. «Eternit», esclama la concorrente da casa. Bonaccorti non passa sopra la cosa. Anzi, rincara la dose, ferma tutto davanti a una sconcertata Antonella Elia (chiamata a girare le caselle sul tabellone) e chiede spiegazioni. «Adesso tu mi devi dire come sai la risposta», insiste. «Ho soltanto detto hai scelto una casella tutta vuota. Chi sei parente di qualcuno, che non è una persona per bene?», aggiunge. Maria Grazia da Bassano, che finora non aveva mai sbagliato, non sa come replicare dall’altra parte della cornetta. Accenna un timido: «L’ha fatta la domanda!». «No no non l’ho fatta. Non c’è altra spiegazione se non una truffa», afferma secca Bonaccorti.

Come andò a finire la storia di Maria Grazia da Bassano

Nel corso delle sue interviste Enrica Bonaccorti è tornata sulla vicenda. Raccontò che ricevette il richiamo dell’azienda per il suo commento, ritenuto un po’ troppo forte all’epoca: «Fui sincera, ma mi dissero che non andava fatto in televisione». Bonaccorti è rimasta coerente fino alla fine, anche quando la vicenda finì nelle aule di un tribunale e la conduttrice fu chiamata a testimoniare sul caso. Tuttavia Maria Grazia da Bassano si salvò, assolta, perché non fu possibile dimostrare con certezza come avesse ottenuto la risposta in anticipo.

