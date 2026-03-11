A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il video

Il botta e risposta, dai toni quasi scolastici, è arrivato mentre Parenzo stava spiegando ai telespettatori i complessi rapporti tra i Paesi del Golfo

Durante L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato la guerra in Medio Oriente ma, indicando la cartina con una bacchetta «da insegnante», non è riuscito a individuare l’Egitto. «Dov’è? Sta su», ha detto il co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra. A quel punto è intervenuto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano: «No, l’Egitto sta là, impari la carta geografica. Vada a fare un corso di geografia».

Bonelli e la bacchetta da insegnante

Il botta e risposta, dai toni quasi scolastici, è arrivato mentre Parenzo stava spiegando ai telespettatori i complessi rapporti tra i Paesi del Golfo. «Questi Paesi stanno combattendo tutti la stessa guerra contro l’Iran», ha osservato il conduttore. Bonelli lo ha interrotto chiedendo di avvicinarsi alla mappa: «Posso venire lì con la bacchetta?». «Può fare quello che vuole – ha replicato Parenzo – ma questi Paesi non sono democrazie liberali». A quel punto il leader di Avs ha provato a illustrare il ruolo di alcuni Stati della regione, come Siria e Arabia Saudita, definendoli regimi repressivi ma allo stesso tempo coinvolti in accordi commerciali e nelle dinamiche dei conflitti dell’area.