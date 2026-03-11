Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
CULTURA & SPETTACOLOAfricaAngelo BonelliEgittoGennaro SangiulianoLa7Video

A «L’aria che tira» Bonelli non riconosce l’Egitto sulla cartina, Sangiuliano: «Vada a fare un corso di geografia» – Il video

11 Marzo 2026 - 18:24 Ugo Milano
embed
bonelli-vs-sangiuliano-cartina-egitto
bonelli-vs-sangiuliano-cartina-egitto
Il botta e risposta, dai toni quasi scolastici, è arrivato mentre Parenzo stava spiegando ai telespettatori i complessi rapporti tra i Paesi del Golfo

Durante L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, il deputato di Avs Angelo Bonelli ha commentato la guerra in Medio Oriente ma, indicando la cartina con una bacchetta «da insegnante», non è riuscito a individuare l’Egitto. «Dov’è? Sta su», ha detto il co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra. A quel punto è intervenuto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano: «No, l’Egitto sta là, impari la carta geografica. Vada a fare un corso di geografia».

Bonelli e la bacchetta da insegnante

Il botta e risposta, dai toni quasi scolastici, è arrivato mentre Parenzo stava spiegando ai telespettatori i complessi rapporti tra i Paesi del Golfo. «Questi Paesi stanno combattendo tutti la stessa guerra contro l’Iran», ha osservato il conduttore. Bonelli lo ha interrotto chiedendo di avvicinarsi alla mappa: «Posso venire lì con la bacchetta?». «Può fare quello che vuole – ha replicato Parenzo – ma questi Paesi non sono democrazie liberali». A quel punto il leader di Avs ha provato a illustrare il ruolo di alcuni Stati della regione, come Siria e Arabia Saudita, definendoli regimi repressivi ma allo stesso tempo coinvolti in accordi commerciali e nelle dinamiche dei conflitti dell’area.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

«Mi dicevano fai cag***, sei un cadavere…», Olly ridotto malissimo: l’incidente svelato sul palco – Il video

2.

Rocco Siffredi in lacrime, le Iene lo “smascherano”. L’accusa sulle immagini manipolate: «Perché è clamorosamente falso» – Il video

3.

Romina Power sulla famiglia nel bosco: «Anche noi vivevamo così, come osano. L’unico sbaglio? Venire in Italia»

4.

Meghan Markle, Netflix l’ha mollata. I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni. Il disastro della sua azienda: «Ora dovrà fare tutto da sola»

5.

Selvaggia Lucarelli e la tv «militarizzata» dalla destra: «Sono ovunque, pure a Domenica In». E lei si consola con Sal da Vinci al matrimonio

leggi anche
vannacci calenda
POLITICA

Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video

Di Stefania Carboni
salvini otto e mezzo
POLITICA

Salvini: «Vannacci? Vale meno di Renzi e Calenda. Penso che né Meloni né Tajani lo vogliano»

Di Stefania Carboni
lilli gruber
CULTURA & SPETTACOLO

Lilli Gruber e l’imprevisto da Davos: «Siamo fuori dal Congress Center, evacuati per un incendio vicino»

Di Alba Romano
calenda formigli
CULTURA & SPETTACOLO

«Volevano che attaccassi la Meloni». Calenda fa una rivelazione su Formigli. Il conduttore replica: «Menzogne, ecco la verità» – Il video

Di Alba Romano
lilli gruber marco travaglio
CULTURA & SPETTACOLO

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video

Di Cecilia Dardana