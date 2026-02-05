Salvini: «Vannacci? Vale meno di Renzi e Calenda. Penso che né Meloni né Tajani lo vogliano»

Il leader della Lega a Otto e mezzo: «Il vincolo di mandato? Andrebbe cambiato». E sullo scandalo Usa: «Non conosco Epstein. Bannon? L'ho visto solo una volta»

«Uno (Vannacci, ndr) esce da un partito che è al governo perché il governo non fa abbastanza e poi vuole allearsi? È lui che si è messo fuori dal centrodestra, meno di Renzi e Calenda, io penso che né Meloni né Tajani lo vogliano». Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini a Otto e mezzo, su La7. «Io penso che sia un errore anche volere Calenda o Renzi: sono all’opposizione, rimangono all’opposizione», aggiunge. «Io ho il difetto di fidarmi delle persone e, quando uno mi stringe le mani, si impegna a rimanere in squadra e a non cambiare casacca, mi fido. Vannacci da uomo in divisa mi aveva detto ‘avanti insieme’, alcuni temi era assolutamente condivisibili, poi è diventato ‘mi tengo il posto’. Chi divide il centrodestra, finisce in corsia. Mi dispiace umanamente, mi spiace che ha preso i voti».

«Il vincolo di mandato? Andrebbe cambiato»

«L’articolo 67 che i parlamentari non hanno vincolo di mandato? Andrebbe cambiato», spiega Salvini dopo aver parlato del caso Vannacci. «Non è successo questo. Ma è grave per un leader politico sbagliarsi», ha sottolineato Gruber. Salvini nicchia. «Parentesi Vannacci finita», sottolinea il vice premier. E ancora: «Io al Viminale? Non sono tornato al ministero dell’Interno perché ero sotto processo. L’anno prossimo si vota, chi vivrà vedrà».

«Bannon? L’ho visto una volta. Non ho mai visto un dollaro»

«Non ho mai visto un dollaro, un rublo», replica poi Salvini. «Bannon? L’ho visto una volta, non sapevo con chi parlasse. Per me gli amici son altro. Non ho mai preso soldi a Mosca o negli Usa. Io non so se voi comparite nei file di Epstein», chiosa il vicepremier parlando delle ultime indiscrezioni dagli Epstein files secondo cui Bannon si sarebbe speso per sponsorizzare forze di destra varie nell’Unione europea.