Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
POLITICALa7LegaLilli GruberMatteo SalviniRoberto VannacciTv

Salvini: «Vannacci? Vale meno di Renzi e Calenda. Penso che né Meloni né Tajani lo vogliano»

05 Febbraio 2026 - 21:38 Stefania Carboni
embed
salvini otto e mezzo
salvini otto e mezzo
Il leader della Lega a Otto e mezzo: «Il vincolo di mandato? Andrebbe cambiato». E sullo scandalo Usa: «Non conosco Epstein. Bannon? L'ho visto solo una volta»

«Uno (Vannacci, ndr) esce da un partito che è al governo perché il governo non fa abbastanza e poi vuole allearsi? È lui che si è messo fuori dal centrodestra, meno di Renzi e Calenda, io penso che né Meloni né Tajani lo vogliano». Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini a Otto e mezzo, su La7. «Io penso che sia un errore anche volere Calenda o Renzi: sono all’opposizione, rimangono all’opposizione», aggiunge. «Io ho il difetto di fidarmi delle persone e, quando uno mi stringe le mani, si impegna a rimanere in squadra e a non cambiare casacca, mi fido. Vannacci da uomo in divisa mi aveva detto ‘avanti insieme’, alcuni temi era assolutamente condivisibili, poi è diventato ‘mi tengo il posto’. Chi divide il centrodestra, finisce in corsia. Mi dispiace umanamente, mi spiace che ha preso i voti».

«Il vincolo di mandato? Andrebbe cambiato»

«L’articolo 67 che i parlamentari non hanno vincolo di mandato? Andrebbe cambiato», spiega Salvini dopo aver parlato del caso Vannacci. «Non è successo questo. Ma è grave per un leader politico sbagliarsi», ha sottolineato Gruber. Salvini nicchia. «Parentesi Vannacci finita», sottolinea il vice premier. E ancora: «Io al Viminale? Non sono tornato al ministero dell’Interno perché ero sotto processo. L’anno prossimo si vota, chi vivrà vedrà».

«Bannon? L’ho visto una volta. Non ho mai visto un dollaro»

«Non ho mai visto un dollaro, un rublo», replica poi Salvini. «Bannon? L’ho visto una volta, non sapevo con chi parlasse. Per me gli amici son altro. Non ho mai preso soldi a Mosca o negli Usa. Io non so se voi comparite nei file di Epstein», chiosa il vicepremier parlando delle ultime indiscrezioni dagli Epstein files secondo cui Bannon si sarebbe speso per sponsorizzare forze di destra varie nell’Unione europea.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezza

2.

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci

3.

Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il video

4.

Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria: così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata

5.

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s

leggi anche
vannacci que
POLITICA

Vannacci non arretra sulla poltrona da europarlamentare: «Non mi dimetto». Scontro aperto con la Lega e nuovi strappi in Parlamento

Di Ygnazia Cigna
POLITICA

Gianfranco Fini non si sente un traditore: «Tra me e Berlusconi una frattura politica»

Di Alba Romano
roberto vannacci mario adinolfi fabrizio corona
POLITICA

Adinolfi, Corona, Cicalone, Soumahoro: l’improbabile corsa al partito di Vannacci

Di Alessandro D’Amato