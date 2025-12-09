Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoSanitàUcraina
CULTURA & SPETTACOLODonald TrumpLa7Lilli GruberMarco TravaglioRussiaTvUcrainaVideo

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video

09 Dicembre 2025 - 23:47 Cecilia Dardana

Il confronto sull’Ucraina a Otto e Mezzo si trasforma in un botta e risposta acceso in cui Travaglio sbotta con Gruber: «Lilli però ogni volta io ti dico quello che penso io e tu mi dici che non sei d'accordo». Come ha risposto lei

Il nuovo quadro internazionale dopo la visita di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi arriva subito sul tavolo di Otto e Mezzo. Nella puntata di martedì 9 dicembre, mentre il governo italiano ribadisce il «pieno sostegno» a Kiev e il presidente ucraino dice di «fidarsi di Meloni», il tema approda nello studio di La7, dove il confronto tra Lilli Gruber e Marco Travaglio si accende in pochi secondi.

Lo scontro tra Travaglio e Gruber

Il direttore del Fatto Quotidiano collega la posizione sempre più defilata di Donald Trump sul conflitto alla linea storica degli Stati Uniti. E parte con una delle sue ricostruzioni più controverse: «Trump dice in maniera sgarbata quello che hanno detto, e soprattutto fatto, i suoi predecessori da 30 anni, quindi se c’è stato un salto della storia, c’è stato 30 anni fa e noi non ce ne siamo accorti, perché prima usavano la vaselina. Ci hanno trascinati nello scontro con la Russia», afferma Travaglio. Gruber interviene immediatamente: «Questo però non è vero». Il direttore ribatte con fastidio: «Lilli però ogni volta io ti dico quello che penso io e tu mi dici che non sei d’accordo, va benissimo, ci mancherebbe». Ma la conduttrice lo corregge ancora: «No, non è non sono d’accordo, è che non è vero».

