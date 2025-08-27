Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerMostra del Cinema di VeneziaPensioni
CULTURA & SPETTACOLOGennaro SangiulianoInformazioneMarco TravaglioRussia

Marco Travaglio e la difesa a sorpresa di Sangiuliano: «Ma dove siamo, in Russia?». La reazione dell’ex ministro che gli dedica un post

27 Agosto 2025 - 19:01 Giovanni Ruggiero
embed
Gennaro Sangiuliano e Marco Travaglio
Gennaro Sangiuliano e Marco Travaglio
Il direttore del Fatto quotidiano dedica una parte del suo editoriale per difendere l'ex ministro, sotto accusa per un articolo sul Giornale che critica Macron. E l'attuale corrispondente Rai da Parigi gli dedica un post

A difendere l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per l’ultima polemica è arrivato a sorpresa Marco Travaglio, che per il caso Boccia non aveva fatto particolari sconti all’attuale corrispondente Rai da Parigi. Circa un anno fa, a settembre 2024, il direttore del Fatto quotidiano spiegava perché Sangiuliano doveva almeno valutare le dimissioni. E già in un editoriale dell’epoca tutto sommato un velo di stima, sempre nel suo stile, era emerso: «Non siamo, com’è noto, suoi ammiratori – scriveva Travaglio – Ma, al netto di gaffe agghiaccianti e provvedimenti perniciosi (l’ultimo, quello sul tax credit, rischia di affossare l’intero comparto cinema), non possiamo certo dire che sia il peggiore».

La polemica per l’articolo di Sangiuliano su Macron e la Francia

Stavolta la difesa arriva per l’articolo di Sangiuliano pubblicato su Il Giornale. Un pezzo critico sulla Francia di Emmanuel Macron, proprio dopo lo scontro tra il governo italiano con Matteo Salvini e l’Eliseo, che aveva richiamato l’ambasciatrice italiana a Parigi. Da Alleanza Verdi e Sinistra, seguiti da Pd e Italia dei Valori, sono riusciti a creare un caso politico sull’articolo di Sangiuliano. L’ex ministro è stato accusato di «fare propaganda» per il governo di cui faceva parte, nonostante sia un giornalista del servizio pubblico. Ed è quindi seguito l’immancabile annuncio dell’interrogazione in Commissione di Vigilanza Rai.

La difesa di Travaglio

Alla fine del suo editoriale «Quanti bei democratici», pubblicato oggi sul Fatto quotidiano, Travaglio si spende in difesa di Sangiuliano: «Gennaro Sangiuliano racconta sul Giornale il declino di Macron. Apriti cielo: Avs, Pd e Iv tuonano e fulminano in stereo con Stampa, Rep e Domani. Siccome lavora in Rai, non deve permettersi di dire che Macron è alla frutta, cioè la verità. Chiedo per un amico: ma dove siamo, in Russia?».

La reazione di Sangiuliano

Ci voleva Macron per mettere d’accordo due come Travaglio e Sangiuliano. Per di più da Travaglio è arrivata la solidarietà nei confronti dell’ex ministro del goverrno Meloni. Una vera e propria sorpresa, anche per lo stesso Sangiuliano che ha voluto celebrarla con un post tutto dedicato al direttore del Fatto. E giù scambio di cortesie e riconoscimenti: «Ringrazio Marco Travaglio per le parole lucide che ha scritto in difesa mia e della libertà di stampa – ha scritto Sangiuliano sui social – un principio democratico che non dovrebbe mai essere attaccato».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Bianca Balti, come sta a un anno dalla scoperta del tumore: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni, ecco cosa non farò mai» – Il video

2.

Al Bano contro tutti: «Romina? Ha tradito i patti sui figli. A Sanremo mi trattano da cogl****»

3.

Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

4.

«Per anni mie foto su un sito hard commentate da uomini…». I casi dell’ex X Factor Martina Attili e dell’attrice Anna Madaro dopo lo scandalo «Mia moglie» – Il video

5.

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

leggi anche
POLITICA

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia: «Picchiava anche me. E mi ha detto di essere incinta»

Di Ugo Milano
gennaro sangiuliano dichiarazioni avvocato archiviazione
POLITICA

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

Di Ygnazia Cigna
ATTUALITÀ

L’indagine su Sigfrido Ranucci per la telefonata tra Sangiuliano e la moglie sul caso Boccia: «Licenziatelo»

Di Alessandro D’Amato
maria rosaria boccia gennaro sangiuliano telefonata
POLITICA

Il Senato salva Sangiuliano sulla chiave di Pompei regalata a Maria Rosaria Boccia: l’ex ministro non andrà a processo

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Il turista francese non ha parlato di focacce “antisemite” da 15 euro in autogrill

Di David Puente
ATTUALITÀ

Gennaro Sangiuliano «costretto ad andare in bagno con la porta aperta»: cosa c’è nell’inchiesta su Maria Rosaria Boccia

Di Alessandro D’Amato
Maria Rosaria Boccia
POLITICA

Maria Rosaria Boccia rischia il processo, chiuse le indagini sul caso Sangiuliano. Le accuse dei pm: «Così lo ha costretto a dimettersi da ministro»

Di Giovanni Ruggiero
sangiuliano boccia intervista tg1
POLITICA

Sangiuliano confessa: «A un certo punto ho pensato al suicidio». Il consiglio degli psicologi, l’intervista che non rifarebbe dopo lo scandalo

Di Giovanni Ruggiero
giuli-sangiuliano-libri-premio-strega
POLITICA

Alessandro Giuli torna sulle polemiche per la sua assenza al Premio Strega: «Io non vado a commentare libri che non ho letto»

Di Alba Romano