Il turista francese non ha parlato di focacce “antisemite” da 15 euro in autogrill

La notizia falsa viene veicolata da uno screenshot di Rainews manipolato

Circola uno screenshot dell’intervista rilasciata a Gennaro Sangiuliano dal turista francese di religione ebraica, accusato di essere un “assassino” da alcuni clienti di un autogrill nel milanese, in cui egli avrebbe raccontato un dettaglio del tutto assurdo riguardo alla sua esperienza nel locale. Nello screenshot si legge: «Ho preso una focaccia con le olive e una bottiglietta di acqua naturale, alla cassa mi hanno detto “sono 15 euro”, questo è antisemitismo». In realtà, non ha mai detto una cosa del genere.

Per chi ha fretta

Lo screenshot presenta un evidente segno di manipolazione: il testo della presunta dichiarazione non è coerente con il resto dell’immagine.

La vera dichiarazione, disponibile sul sito di RaiNews, è completamente diversa.

Analisi

L’immagine viene condivisa via social, come in questo caso su Facebook:

Un fotomontaggio fatto male per diffondere una notizia falsa

Basta una rapida occhiata all’immagine per individuare l’anomalia che ne rivela la bufala: il testo della falsa citazione risulta visibilmente diverso, soprattutto per dimensioni e impaginazione, rispetto al resto del contenuto.

Ecco, invece, il vero testo presente nel sito di RaiNews:

Intervistato dal Tg1, racconta i fatti accaduti nella stazione Villoresi. “Sono contento che la giustizia italiana abbia aperto un’inchiesta e spero che si arrivi a un processo, come è giusto che sia”

La possibile origine del fake

L’immagine risulta pubblicata da un profilo Instagram chiamato “Phazyo.rai.3“, il quale riporta la seguente biografia: «GIORNALISTA PAGATO COI VOSTRI SOLDI CONDUTTORE TV DEL CENTROSINISTRA ABISSO RAI DI ORRORE E DISPERAZIONE».

Conclusioni

Il turista francese di religione ebraica non si è mai lamentato, durante l’intervista rilasciata a Gennaro Sangiuliano, del prezzo di una focaccia e una bottiglietta d’acqua, né ha definito il prezzo come una manifestazione di “antisemitismo”. La falsa notizia è stata costruita modificando uno screenshot della reale notizia pubblicata sul sito di RaiNews.

