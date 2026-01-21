Lilli Gruber e l’imprevisto da Davos: «Siamo fuori dal Congress Center, evacuati per un incendio vicino»

La giornalista ha comunque condotto la puntata di Otto e mezzo in modo "telefonico"

«Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza evacuazione». Lo ha raccontato, in diretta da Davos, Lilli Gruber collegandosi al telefono con Otto e Mezzo su La7. Niente video, ma la conduttrice non si è lasciata abbattere. Anzi.

La conduzione “telefonica”

Gruber ha comunque condotto la puntata in modo “telefonico”. In studio, ad aiutarla, la giornalista Lina Palmerini. Sui social sono molti i messaggi di stima per la conduttrice di Otto e Mezzo, che nonostante l’emergenza è riuscita comunque a portare in onda la puntata.

«Per fortuna non ci sono feriti»

«Per fortuna non ci sono feriti. La sicurezza è a livelli altissimi, anche perché qui ci sono i potenti della Terra. Immaginate il caos in giro nelle stradine di Davos. Ringrazio la disponibilità degli ospiti di questa puntata sui generis: ci vediamo lunedì a Otto e Mezzo, sarò regolarmente lì», ha chiuso la conduttrice in collegamento dal World Economic Forum, dopo essere stata costretta a lasciare il Congress Center, evacuato per un allarme incendio. In studio c’erano Marco Travaglio, Franco Bernabè e Lina Palmerini. «In ogni caso Lilli Gruber, La7 e Otto e Mezzo non si fermano mai», ha commentato su X il direttore di rete, Andrea Salerno.