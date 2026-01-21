Corona dopo la denuncia non ci sta: «Ormai è guerra, racconterò la verità»

L'ex fotografo sui social dopo la notizia dell'esposto di Mediaset: «Per fermarmi mi dovete sparare»

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Lo ha scritto sui social Fabrizio Corona, dopo che si è saputo che Mediaset lo ha denunciato in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei Berlusconi e conduttori dell’emittente. Mediaset, dopo le puntate del format di Corona “Falsissimo”, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti sul suo podcast.

Il legale di Corona: «Vogliono censurarlo»

«Sono veramente basito, pare che non sia chiaro che in Italia c’è la libertà di pensiero e di parola in qualunque modo venga manifestata. Tutte queste iniziative mi sembrano una sorta di tentativo di ottenere un provvedimento di censura preventiva». Queste le parole dell’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona. «La censura non c’è più in Italia dal 1946», ha aggiunto.