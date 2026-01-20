Antonio Medugno interrogato conferma le accuse ad Alfonso Signorini

I pm che indagano per violenza sessuale e revenge porn lo hanno sentito come testimone

Antonio Medugno contro Alfonso Signorini. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella lo hanno convocato nell’inchiesta per violenza sessuale ed estorsione. E lui ha confermato tutte le accuse fatte nel programma di Fabrizio Corona nei confronti del direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Medugno è rimasto per più di tre ore con i pm. È stato sentito in qualità di parte offesa nell’indagine dopo la querela di Signorini a Corona per revenge porn. L’ex re dei paparazzi aveva detto a Falsissimo , il suo format su Youtube, che tra il 2021 e il 2022 Signorini avrebbe fatto avances al giovane. E che per entrare nel Grande Fratello bisognava sottostare ad un presunto «sistema Signorini».

Il sistema Signorini

«Non sono io a dover dire se esiste un sistema, penso a quello che ho subìto e che ho raccontato, ho detto tutta la verità e ho fiducia nella magistratura», ha dichiarato Medugno dopo la testimonianza. «Credo che non rimarrò solo», ha risposto alla domanda se anche altri denunceranno. Medugno ha anche sostenuto di essere vittima degli hater da quando è iniziata la vicenda «È sottoposto a un linciaggio mediatico di chi dice che non è vero che ha subito una violenza. È sconfortante constatare che anche un uomo che denuncia può subire una vittimizzazione secondaria», dichiara la legale del giovane, l’avvocata Cristina Morrone, che lavora nello studio di Ivano Chiesa, avvocato di Corona.

Clarissa Selassie

Medugno non è indagato anche se si è presentato con un avvocato. Il 27enne, racconta Repubblica, avrebbe messo a verbale che Signorini, nella primavera 2021, gli avrebbe fatto intendere che «se mi fossi concesso, sarei entrato nella Casa», edizione 2021-2022. Lui, dopo una notte di avance respinte, si sarebbe rifiutato. Fuori dal programma, sarebbe riuscito poi a entrare nel Gf Vip 6 solo «da ripescato», dopo l’incontro con un’amica di Signorini, Clarissa Selassie, anche lei ex Gf. L’ipotesi al vaglio è che il 27enne possa aver riferito dettagli su quanto accaduto, stando alla sua versione, col conduttore, che si è sempre dichiarato innocente. La procura, guidata da Marcello Viola, sta raccogliendo le versioni in due fascicoli.