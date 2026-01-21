Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Mediaset querela Corona, l’accusa sulle minacce ai Berlusconi e Signorini: «Non deve più usare i social»

21 Gennaio 2026 - 13:57 Giovanni Ruggiero
L'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha fatto istanza alla Dda perché inibisca l'uso dei social all'ex paparazzo. Lo scontro dopo le puntate sul caso Signorini

Arriva in procura a Milano lo scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato denunciato dall’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di propri conduttori. La querela arriva dopo le puntata del format di Corona “Falsissimo”, in cui era stato preso di mira Alfonso Signorini accusati di aver messo in piedi «un sistema di ricatti e favori sessuali» per partecipare a programmi in Tv. Il direttore di Chi e conduttore Mediaset è indagato dalla stessa procura di Milano per estorsione e violenza sessuale, dopo la denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno.

«Stop ai social di Corona»

Mediaset ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane.

Cosa aveva detto Corona su Marina e Pier Silvio Berlusconi

Corona ha ripetuto più volte di avere diverse chat di modelli e aspiranti concorrenti ai vari reality che confermerebbero il «sistema Signorini». Un meccanismo che, secondo Corona, difficilmente poteva restare ignoto a Cologno Monzese. Ma l’ex paparazzo sostiene che il silenzio di Mediaset sia legato ai «segreti di Marina e Pier Silvio Berlusconi» che Signorini avrebbe conservato nel corso degli anni.

Gli avvocati di Signorini contro la prossima puntata di Falsissimo

Al tribunale civile di Milano nelle scorse ore era stata presentata un’istanza degli avvocati di Signorini per bloccare la pubblicazione della prossima puntata di Falsissimo, prevista su Youtube il 26 gennaio. Della richiesta d’urgenza degli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello ne aveva raccontato lo stesso Corona sui social: «Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene. Ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora. Preparatevi per la puntata di lunedì (…) perchè quello che vedrete e ascolterete vi farà definitivamente capire il complesso e criminale sistema Signorini».

