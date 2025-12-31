Alfonso Signorini e la strategia dietro le accuse di Antonio Medugno: «Come si proponeva per fare carriera in Tv: i messaggi quando non lo chiamava più»

C'è un po' del caso Garlasco anche nella vicenda sul conduttore Mediaset. La scelta di farsi assistere dall'avvocato dell'ex procuratore di Pavia e dalla ex avvocata di Nina Moric. Lo scontro con Fabrizio Corona e i messaggi per il contrattacco

Parla di «etica della monnezza» l’avvocato Domenico Aiello, fresco di nomina da parte di Alfonso Signorini che lo ha scelto per farsi assistere nell’inchiesta. Il conduttore è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Modugno. Ma è anche «parte lesa» in quella sulla diffusione illegittima di conversazioni personali e immagini a contenuto sessualmente esplicito per cui è accusato Fabrizio Corona. La scelta del conduttore punta a due nomi di peso del foro di Milano, visto che accanto ad Aiello ci sarà anche Daniela Missaglia, già avvocata di Nina Moric.

Parlano gli avvocati di Corona e Signorini

Lo scontro Corona-Signorini si infiamma per tramite dei due rispettivi. Aiello parla chiaro e tondo di «ricostruzione balorda come lo sono gli autori della denuncia». Il riferimento è tutto per Corona, a sua volta indagato in questa vicenda per revenge por, e l’ex tronista Antonio Modugno: «gli autori della denuncia sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro. Quelli che hanno già guadagnano in diritti». Ivano Chiesa, storico avvocato di Corona, tira dritto senza particolari filtri: «La gente è dalla nostra parte, la narrazione di Corona è senza preservativo. Prendo atto che finalmente la procura fa il suo mestiere».

Chi sono gli avvocati di Signorini

Il conduttore Mediaset da poco autosospeso ha deciso di cambiare solo di recente la squadra con cui affrontare l’indagine della procura di Milano. La scelta è caduta su Aiello, oggi legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L’ex magistrato è accusato di corruzione per aver insabbiato le indagini su Andrea Sempio per il caso Garlasco.

Come ricorda Repubblica, nella sua carriera da penalista, Aiello ha anche difeso Roberto Maroni per l’inchiesta su Expo 2015 e Eupolis. Ad Aiello si affianca l’avvocata Domenica Missaglia, esperta in diritto della famiglia e della persona. Legale che Corona ha già dovuto incrociare in passato, visto che ha assistito la sua ex moglie Nina Moric nella separazione.

Le accuse a Modugno e Corona: le accuse al conduttore per fare carriera

Aiello nel merito della vicenda, torna all’attacco: «Non c’è mai stata alcuna violenza – dice a Repubblica – e Medugno non vedeva l’ora di incastrare Signorini e di usarlo per il suo successo personale. Non è nuovo a tentativi di popolarità». Da parte sua, il conduttore «si sente profondamente sereno», assicura Aiello. «Dimostreremo nelle sedi opportune che questo soggetto è aduso a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo in ambienti come quelli televisivi – rilancia l’avvocato di Signorini – ma è noto per averlo fatto in passato anche fuori dai contesti Mediaset».

Teoria che sarebbe confermata da «tutti i messaggi che abbiamo a disposizione». Alcuni di questi raccontano del comportamento di Modugno quando ignorato dal conduttore: «Quando Signorini per 3 o 4 mesi non lo chiamava – dice Aiello al Corriere della Sera – il querelante si faceva avanti scrivendo “mi manchi”», mentre dal suo manager di allora, Alessandro Piscopo, «riceveva istruzioni su come sfruttare al massimo le opportunità che gli dava Signorini».