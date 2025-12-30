Fabrizio Corona contro Mediaset e Signorini, le nuove chat in arrivo: «Sa i segreti dei Berlusconi, non lo licenzieranno» – Il video

L’ex paparazzo torna alla carica sui social dopo l'autosospensione del conduttore: «Non ho inventato niente. State prendendo in giro le persone»

«Che strano Paese l’Italia, che quando suona un allarme non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa ma corrono a spegnere l’allarme. E sapete perché? Perché l’allarme sono io». È questa la sicurezza che Fabrizio Corona annuncia in pompa magna davanti ai suoi follower, denunciando le «deliranti motivazioni» con cui Alfonso Signorini ha annunciato la sua auto-sospensione da Mediaset dopo le accuse su un presunto «sistema» per l’ingresso al Grande Fratello. L’ex re dei paparazzi se la prende con il conduttore, ma anche con Mediaset che ha accolto la decisione con un comunicato in cui definisce Signorini un «professionista». Dura la reazione di Corona: «Professionista del c***o… Come vi prendono per il c**o». Pochi giorni fa la società di produzione del Gf, Endemol Shine Italy, aveva annunciato «verifiche interne» per chiarire «il rispetto del codice etico e delle procedure» che regolano le selezioni dei concorrenti.

La minaccia di Corona: «Ho tante di quelle chat…»

«Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto perché sono io, perché ho i miei precedenti. E che tutte le chat, tutte le prove, tutti i documenti me li sono inventati. Si devono vergognare». Fabrizio Corona ha evidentemente mal digerito le accuse mossegli dai legali di Signorini, secondo cui la ricostruzione dell’ex paparazzo sarebbe una «campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera». Corona non molla: «Continuano a prendervi per il c**o pensando che siete tutti degli incapaci, che vi possano dare in pasto tutto quello che vogliono perché comandano loro. Ho tante di quelle chat ancora da farvi leggere, ho tante di quelle prove, ho tanti di quei documenti che vi faranno tremare».

L’attacco a Mediaset: «Non lo licenziano perché sa i loro segreti»

È per questo che l’ex paparazzo dichiara ulteriormente guerra al «sistema Signorini» e promette di continuare: «Li metterò ancora di più di fronte allo specchio, di fronte alla verità, perché ho centinaia e centinaia di ragazzi che mi hanno scritto e che mi hanno fatto vedere le chat, dove all’interno delle chat Alfonso Signorini propone rapporti sessuali in cambio di favori televisivi». Nel mirino di Fabrizio Corona anche Mediaset: «Non lo licenza come avrebbe dovuto fare. Lo fa sospendere perché gli vuole stare vicino, perché deve tutelare l’azienda in Borsa. Perché quello che dicono non è vero: il codice etico che io ho citato all’interno della trasmissione lo hanno rispettato col cazzo». Il sospetto, lanciato da Corona, è che Mediaset faccia scudo a Signorini perché è consapevole che il conduttore «custodisce i segreti di Pier Silvio e Marina Berlusconi».

La promessa di Corona: «Torno a gennaio, buon anno Signorini»

Per il ritorno in pompa magna di Falsissimo bisognerà però aspettare: «Tornerò a gennaio e porterò tante di quelle prove… Ricordatevi la “exceptio veritatis”», ha detto ricordando il principio giuridico che permette all’imputato per diffamazione di dimostrare la veridicità del fatto attribuito alla persona presunta offesa. «Questa è la cosa più importante. Buon anno a voi e soprattutto buon anno e buona fortuna agli avvocati di Signorini e al vostro cliente. Mi sa che ne avrete bisogno. Torno a gennaio, fatemi passare ste vacanze del c***o che già mi sono rotto i coglioni».