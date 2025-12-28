Le serie tv in uscita a gennaio 2026: dal finale di Stranger Things al documentario su Corona, ma anche Bridgerton e Gomorra

In uscita questo mese anche altri due prodotti italiani: Il delitti del BarLume e Gigolò per caso

Il 2026 riparte così come si è chiuso il 2025, con una nutrita lista di uscite per quel che riguarda le serie tv distribuite attraverso le piattaforme streaming disponibili in Italia. Netflix tiene per il collo i suoi abbonati fin dai primi istanti del nuovo anno, quando distribuirà il gran finale di Stranger Things, ormai ufficialmente tra i titoli che hanno fatto la storia del prodotto seriale. In più la piattaforma, sempre a gennaio, propone due titoli particolarmente attesi: un documentario a puntate su Fabrizio Corona e, trasportando il concetto di gossip un po’ indietro nel tempo, la prima parte della quarta stagione del cult Bridgerton. Su Prime Video torna Gigolò per caso, prodotto italiano con protagonisti Pietro Sermonti e Christian De Sica, con Ambra Angiolini e Frank Matano, nonché l’ingresso nel cast di Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi. Intrigante anche la proposta di Sky e NOW, ovvero la tredicesima stagione de’ I delitti del BarLume e Gomorra – Le origini, prequel della famosa serie ispirata dal libro di Roberto Saviano che vede in cabina di regia Marco D’Amore. A proposito di proposte interessanti, anche Apple Tv a gennaio si fa valere con la seconda stagione di Hijack (con Idris Elba) e la terza di Shrinking (con Jason Segel).

Prossime uscite su Netflix a gennaio 2026

Giovedì 1 gennaio – Stranger Things

La storia è arrivata al suo punto più critico: Hawkins è ormai segnata dalle conseguenze di ciò che è emerso dall’altra dimensione e i protagonisti si trovano ad affrontare un equilibrio definitivamente spezzato. Le minacce non sono più nascoste e il confine tra i mondi è fragile come non mai. In attesa dell’epilogo, la serie mantiene alta la tensione emotiva e narrativa, concentrandosi sui legami, sulle scelte e sul prezzo da pagare per fermare l’oscurità. La puntata finale, attesissima, sarà trasmessa nella notte di Capodanno.

Giovedì 1 gennaio – Fuga

Fuga è una miniserie thriller, adattamento dell’omonimo romanzo di Harlan Coben, che racconta la storia di Simon, un uomo che conduce una vita apparentemente normale finché la figlia adolescente scompare improvvisamente da casa. Dopo giorni di ricerche riesce a rintracciarla in un parco, in uno stato di forte disagio, ma un evento violento la fa sparire di nuovo. Deciso a ritrovarla, Simon si addentra in un ambiente sconosciuto e pericoloso, seguendo tracce che lo portano a scoprire una rete di segreti legati alla fuga della ragazza e alle persone con cui è entrata in contatto. La ricerca si trasforma in una corsa contro il tempo per riportarla a casa.

Giovedì 1 gennaio – L’amore in ufficio

L’amore in ufficio è una serie romantica messicana che segue le vicende di colleghi le cui dinamiche lavorative si intrecciano con sentimenti inaspettati, esplorando come una relazione nata tra scrivanie, email e riunioni possa cambiare la quotidianità, superare barriere professionali e mettere alla prova le regole non dette del cuore mentre i protagonisti cercano di capire cosa significa amare e lavorare fianco a fianco.

Venerdì 9 gennaio – Machos Alfa (stagione 4)

Continuano le avventure di quattro amici di mezza età che, alle prese con la temuta crisi dei quarant’anni, decidono di affrontare insieme i cambiamenti della loro vita quotidiana. Convinti che la convivenza possa essere un rifugio contro divorzi, sfide legate alla paternità e le difficoltà di adattarsi ai nuovi modelli sociali, affittano un appartamento e si trovano coinvolti in situazioni comiche e caotiche che mescolano amicizia, vecchie abitudini e le inevitabili trasformazioni personali; tra spunti ironici e momenti surreali, la stagione esplora come la loro idea di virilità e relazioni venga messa alla prova mentre cercano di reinventarsi nel mondo moderno.

Venerdì 9 gennaio – Fabrizio Corona: Io sono notizia

Fabrizio Corona: Io sono notizia è una docuserie che racconta l’ascesa e il declino mediatico di Fabrizio Corona, dagli esordi nel mondo del gossip alla costruzione del suo potere nell’industria dei paparazzi. La serie ripercorre il periodo di massimo successo legato a Vallettopoli, le conseguenze giudiziarie e il rapporto ossessivo con l’esposizione mediatica, mostrando come Corona abbia trasformato se stesso in un personaggio costantemente al centro della scena pubblica, tra scandali, processi e ritorni ciclici sotto i riflettori.

Giovedì 15 gennaio – I sette quadranti di Agatha Christie

I sette quadranti di Agatha Christie è l’adattamento televisivo del romanzo giallo di Agatha Christie in cui un gruppo di giovani, invitati a una festa in una sontuosa tenuta inglese, organizza uno scherzo a un amico dormiglione piazzandogli otto sveglie nella stanza; la mattina dopo, però, uno di loro viene trovato morto e da quel momento si scatena una misteriosa indagine che coinvolge segreti, cospirazioni e una rete più ampia di eventi inspiegabili.

Giovedì 29 gennaio – Bridgerton (stagione 4 parte 1)

Prosegue il racconto dell’alta società londinese dell’epoca Regency, seguendo una nuova storia d’amore all’interno della famiglia Bridgerton. Tra balli, scandali, segreti e strategie matrimoniali, la stagione mette al centro nuove dinamiche sentimentali e sociali, mentre la voce di Lady Whistledown continua a svelare intrighi e tensioni che attraversano i salotti dell’aristocrazia.

Prossime uscite su Prime Video a gennaio 2026

Venerdì 2 gennaio – Gigolò per caso – La sex guru (stagione 2)

Prosegue la storia di Alfonso, uomo qualunque che si ritrova ancora invischiato nel mondo del gigolò improvvisato, tra difficoltà economiche, bugie e continui malintesi. Una nuova figura femminile esperta e carismatica entra nella sua vita sconvolgendo gli equilibri personali e familiari, dando il via a una serie di situazioni comiche che mettono alla prova relazioni, identità e tentativi di rimettere ordine nella propria esistenza.

Prossime uscite su Sky Cinema e NOW a gennaio 2026

Lunedì 5 gennaio – I Delitti del BarLume (stagione 13)

La stagione 13 segue le indagini del commissario Fusco e del barista investigatore Tano, tra le strade e i vicoli di un piccolo paese toscano. Ogni episodio ruota attorno a un misterioso delitto, intrecciando casi da risolvere, segreti locali e un’ironia sottile che caratterizza la vita degli abitanti, mentre le dinamiche tra i personaggi principali continuano a svilupparsi tra collaborazione, battibecchi e scoperte sorprendenti.

Venerdì 9 gennaio – Gomorra – Le Origini

Gomorra – Le Origini racconta la nascita e l’ascesa dei principali protagonisti del clan Savastano, esplorando i legami familiari, le rivalità e le prime tensioni nel mondo della criminalità organizzata napoletana. La serie mostra come le scelte e le ambizioni dei personaggi influenzino la crescita del potere mafioso, con intrighi, tradimenti e conflitti che gettano le basi per gli eventi delle stagioni successive.

Prossime uscite su Paramount+ a gennaio 2026

Giovedì 8 gennaio – Girl Taken

La serie segue la storia di una giovane donna che viene rapita da un misterioso aggressore, scatenando una corsa contro il tempo per salvarla. Mentre la famiglia e le autorità cercano di ricostruire i movimenti del rapitore, emergono segreti e tensioni che complicano le indagini, intrecciando suspense, inganni e colpi di scena.

Prossime uscite su Disney+ a gennaio 2026

Venerdì 9 gennaio – A Thousand Blows (stagione 2)

La stagione 2 riprende le vicende di Tommy e dei suoi compagni nella Londra dell’Ottocento, tra la difficile vita nelle strade e l’ambiente delle gare di pugilato clandestine. Tra rivalità, alleanze e sfide personali, i protagonisti affrontano conflitti fisici e morali, cercando di proteggere chi amano e di sopravvivere in un contesto duro e violento, dove le regole della città e del ring si intrecciano continuamente.

Martedì 13 gennaio – Tell me lies (stagione 3)

La stagione 3 segue le complesse vicende di Lucy e Stephen, i protagonisti coinvolti in una relazione passionale e turbolenta. Tra segreti, inganni e colpi di scena, la storia esplora le conseguenze delle bugie sulle vite dei personaggi, mettendo in luce tradimenti, manipolazioni e la difficoltà di distinguere verità e menzogna in un intreccio sempre più oscuro e drammatico.

Giovedì 22 gennaio – The Beauty

La serie segue la storia di una donna il cui aspetto perfetto nasconde misteri e segreti, mentre la società e le persone intorno a lei reagiscono in modi imprevedibili. Tra relazioni complicate, inganni e tensioni personali, emergono conflitti legati all’apparenza, alla manipolazione e al desiderio di controllo, creando un intreccio di suspense e drammi psicologici.

Mercoledì 28 gennaio – Wonder Man

La serie racconta le vicende di Simon Williams, un uomo che acquisisce poteri straordinari dopo una morte e una successiva resurrezione. Mentre cerca di adattarsi alla sua nuova condizione, affronta sfide personali e morali, scontrandosi con nemici, segreti del suo passato e dilemmi etici legati all’uso dei propri poteri, in un intreccio che unisce azione, ironia e drammi interiori.

Prossime uscite su Apple TV+ a gennaio 2026

Mercoledì 14 gennaio – Hijack (stagione 2)

La stagione 2 riprende le tensioni legate al dirottamento di un aereo, seguendo le vicende dei passeggeri, dell’equipaggio e delle autorità coinvolte. Tra negoziazioni serrate, minacce costanti e decisioni improvvise, la serie esplora suspense, conflitti personali e strategie di sopravvivenza, mostrando come ogni personaggio reagisce in situazioni di estremo pericolo e pressione.

Mercoledì 21 gennaio – Nettare degli dei (stagione 2)

La seconda stagione segue Camille e Issei mentre affrontano una nuova e più profonda sfida alla ricerca dell’origine del vino più pregiato al mondo, un segreto che nemmeno il leggendario enologo Alexandre Léger è mai riuscito a svelare. Quella che inizia come una gara per ereditare il prestigioso sapere vitivinicolo si trasforma in un viaggio che attraversa continenti e secoli, portando alla luce storie dimenticate, rivalità nascoste e segreti sepolti da generazioni e mettendo alla prova il legame tra i due protagonisti.

Mercoledì 28 gennaio – Shrinking (stagione 3)

La stagione 3 segue le vicende di Jimmy, interpretato da Jason Segel, uno psicologo che, dopo aver iniziato a dire sempre la verità ai suoi pazienti, continua a confrontarsi con le conseguenze delle sue scelte professionali e personali. Tra relazioni complicate, dilemmi morali e momenti comici, la serie esplora come l’onestà radicale influisca sui legami con amici, colleghi e familiari, in un intreccio di emozioni, situazioni imbarazzanti e riflessioni profonde.

