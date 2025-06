Serie tv, le nuove uscite di giugno 2025: dagli ultimi capitoli di «Squid Game» e «The Bear» al ritorno di «Pesci piccoli»

Tra le serie in uscita anche «Ironheart» su Disney+ e «L’Estate dei Segreti Perduti» su Prime Video

Giugno 2025, per quel che riguarda le nuove uscite di serie tv distribuite sulle varie piattaforme disponibili in Italia, parte su Sky con lo spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, che sposta verso l’Europa la battaglia contro gli zombie. Apple Tv+ propone invece il debutto in una serie tv di Owen Wilson, golfista in crisi nella comedy Stick. Comedy, ma condita con una forzuta dose di action, in FUBAR, la serie su Netflix con protagonista Arnold Schwarzenegger. Prime Video invece ha programmato per il 13 giugno il ritorno dei The Jackal e della loro Pesci Piccoli. Si torna su Netflix il 19 giugno per il debutto di The Waterfront, serie ideata dallo stesso creatore del teen drama cult Dawson’s Creek. Due attesissimi ritorni verso la fine del mese, il 26 giugno infatti Disney+ distribuirà i nuovi episodi del nuovo cult The Bear, giunto alla quarta stagione, che usciranno in contemporanea con gli Stati Uniti. Mentre Netflix il giorno dopo propone il gran finale della serie dei record Squid Game.

Prossime uscite su Netflix a giugno 2025

3 giugno – Sarà – La donna nell’ombra

La saga di Maurizio de Giovanni diventa una serie tv in sei episodi. Sara, agente dei servizi segreti, dopo la prematura morte del figlio decide di ritirarsi. La sua ex vita però torna a bussare quando viene chiamata a tornare ad essere «la donna invisibile», così come era soprannominata anni prima, ritrovandosi a doversi occupare di un’indagine che le aprirà gli occhi sul mondo del figlio deceduto, a lei totalmente sconosciuto. Nel cast Teresa Saponangelo (Sara), Claudia Gerini e Massimo Popolizio.

5 giugno – Barracude Queens (stagione 2)

Alcune giovani donne di un sobborgo benestante di Stoccolma, Djursholm, dopo aver sperperato tutto in feste, si ritrovano sommerse dai debiti e iniziano a pianificare con cura una serie di rapine. Questa la trama della serie svedese ispirata alla vera storia di un gruppo di ragazzi che si facevano chiamare «La Lega di Lidingö».

12 giugno – FUBAR (stagione 2)

Rinnovata per una seconda stagione la serie action comedy con Arnold Schwarzenegger, spia impegnata in un’ultima missione: salvare un agente della Cia rapito in Guyana, un agente che si rivelerà essere la figlia. L’agenzia così chiede ai due di collaborare, il che da il via ad una serie di rocambolesche situazioni comiche, mentre padre e figlia scoprono di sapere molto poco delle rispettive vite.

13 giugno – Rana Naidu (stagione 2)

Rana Naidu è in grado di risolvere qualsiasi problema del jet set, si muove in scioltezza nel complicato mondo delle celebrità di Bollywood. Quando suo padre viene rilasciato dal carcere, Rana si trova ad affrontare segreti di famiglia e conflitti personali e si rende conto che l’unico problema che non può risolvere è il suo.

19 giugno – The Waterfront

La famiglia Buckley è a capo della più importante azienda di Havenport, nella Carolina del Nord, che si occupa di pesca. Ma questo l’ha portata a controllare quasi tutto nella piccola città dove ha sede il proprio piccolo impero. Quando Harlan Buckley, il padre, viene colpito dal secondo infarto in poco tempo ed è costretto al riposo, gli affari passano nelle mani della moglie e del figlio, che però metteranno la solidità della società, e quindi della famiglia, a serio repentaglio. La serie, ideata dallo stesso creatore del teen drama cult Dawson’s Creek, è ispirata a fatti realmente accaduti.

27 giugno – Squid Game (stagione 3)

Con questa terza stagione si conclude l’epopea di Squid Game, la serie sudcoreana che ha conquistato il mondo grazie a quasi 200 milioni di view. La seconda stagione si conclude con il fallimento della rivolta dei giocatori e l’uccisione di Jung-bae (Giocatore 390) per mano del famigerato Front Man, il supervisore del gioco infiltrato tra i concorrenti. A questo punto l’obiettivo di Gi-hun consiste nello smantellamento del crudele gioco ispirato al «Gioco del calamaro», una tradizione sudcoreana dagli anni Settanta.

Prossime uscite su Sky a giugno 2025

2 giugno – The Walking Dead: Daryl Dixon

Si tratta dell’attesissimo spin-off di una delle serie più viste di sempre, l’ultimo orizzonte dell’universo post apocalittico targato AMC. Protagonista Daryl, interpretato da Norman Reedus, che si risveglia in Francia in un momento che segue quello della conclusione della serie originale. A quel punto riparte il fantascientifico road movie, Daryl tenta di tornare a casa e nel suo percorso incontrerà una suora guerriera e un bambino che potrebbe essere il Messia in grado di salvare il mondo. Già il 23 giugno Sky rilascerà la seconda stagione della serie, già edita negli Stati Uniti.

Prossime uscite su Apple Tv+ a giugno 2025

4 giugno – Stick

Sicuramente una delle serie più attese della stagione, protagonista la star del grande schermo Owen Wiilson che interpreta Pryce Cahill, ex stella del golf che per rimettere in carreggiata la propria vita, tra un matrimonio fallito e un licenziamento improvviso, punta tutto su una stella nascente della disciplina.

Prossime uscite su Disney+ a giugno 2025

25 giugno – Ironheart

Ironheart è l nuovo prodotto pronto a rilanciare l’epopea della Marvel. Si tratta di una serie tv live-action con protagonista Riri Williams, personaggio che ha fatto il suo debutto in ha fatto il suo debutto in Wakanda Forever. I suo studi al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston sono finanziati da Tony Stark, che ne riconosce il talento e viene ricompensato con la creazione di un’armatura degna di quella di Iron Man. La giovane Riri ritroverà però presto nella sua Chicago a combattere non solo contro un nuovo nemico, The Hood, ma anche contro un mondo magico lontano dalle logiche scientifiche che lei padroneggia con disinvoltura.

26 giugno – The Bear (stagione 4)

L’epopea dello chef Carmen “Carmy” Berzatto che ha conquistato il mondo è pronta ad arricchirsi di nuovi dieci episodi. Un successo che ha costretto la piattaforma a rilasciare gli episodi in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. La trama della terza stagione era rimasta ferma alla prima recensione del nuovo ristorante, ma Carmy deve anche pensare a risolvere i suo problematici conflitti interiori e la complicata relazione con Claire, nonché il possibile addio di Syd.

Prossime uscite su Prime Video a giugno 2025

13 giugno – Pesci Piccoli (stagione 2)

Nuove avventure per i The Jackal e la loro piccola agenzia di comunicazione. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru tornano a mescolare, con l’umorismo che contraddistingue il gruppo di comici partiti dalla rete ma ormai tra i più riconosciuti del circuito mainstream, le loro vite personali e professionali, tentando di sopravvivere, da pesci piccoli, appunto, in un mare di squali.

18 giugno – L’Estate dei Segreti Perduti

Mistery thriller in otto episodi tratto dall’omonimo bestseller di E. Lockhart. Cadence Sinclair Eastman, erede di una ricca e influente famiglia americana, si ritrova ogni anno con il proprio gruppo di amici, i “Bugiardi”, sull’isola privata di Beechwood, al largo del Massachusetts. Il rituale si interrompe dopo un tragico incidente, così due anni dopo, quando Cadence torna sull’isola, l’atmosfera non è più la stessa e lei si ritroverà faccia a faccia con segreti e verità dei quali ignorava l’esistenza.

