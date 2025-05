Festival di Cannes, Palma d’oro a Jafar Panahi per “A simple accident”: «La cosa più importante è la libertà dell’Iran» – Tutti i premi

Nessun premio per «Fuori» di Mario Martone. Wagner Moura miglior attore, Nadia Melliti migliore attrice

Nonostante la giornata segnata da disagi e blackout che hanno colpito la città e le aree circostanti, la cerimonia di chiusura del 78° Festival di Cannes si è svolta regolarmente al Palais des Festivals, con l’assegnazione della Palma d’Oro al regista dissidente iraniano Jafar Panahi e dei principali riconoscimenti ufficiali. A guidare la giuria internazionale è stata l’attrice francese Juliette Binoche, affiancata dall’italiana Alba Rohrwacher, Halle Berry, la regista indiana Payal Kapadiya, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, il regista congolese Dieudo Hamadi, il sudcoreano Hong Sang-soo, il messicano Carlos Reygadas e l’attore statunitense Jeremy Strong. Presidente della giuria per la Camera d’or – il premio riservato alla miglior opera prima – è stata la sceneggiatrice e regista italiana Alice Rohrwacher, che ha consegnato il riconoscimento all’iracheno Hasan Hadi con The president’s Cake. L’Italia, con Fuori di Mario Martone, il film con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis, è rimasta fuori dal palmares. Tutti i premiati al Festival del Cinema di Cannes.

Palma d’oro a Jafar Panahi per «A simple accident»

La Palma d’oro del 78/o Festival di Cannes è stata vinta da Jafar Panahi per A simple accident. «Credo che sia il momento per chiedere a tutti gli iraniani che sono nel mondo: mettiamo da parte problemi, le differenze, la cosa più importante è la libertà del nostro Paese»: è l’appello del regista dissidente iraniano dal palco del Festival. «Il cinema – sottolinea – è una società, nessuno ha il diritto di dirci cosa fare e cosa non fare».

Grand Prix a «Sentimental value»

Il Grand Prix del 78/o Festival di Cannes, il secondo per importanza dopo la Palma d’oro, è stato vinto da Sentimental value di Joachim Trier.

Migliore attrice Nadia Melliti

Il premio per la migliore attrice è stato vinto da Nadia Melliti per il film Le petit dernier di Hasfia Herzi.

Migliore regia a Kleber Mendonca Filho

Il premio per la migliore regia è stato vinto da Kleber Mendonca Filho per il film O agente secreto.

Premio Giuria ex aequo «Sirat» e «Sound of falling»

Il premio della Giuria è stato vinto ex aequo da Sirat di Oliver Laxe e da Sound of falling di Mascha Schilinski.

Migliore attore Wagner Moura

Il premio al migliore attore è andato a Wagner Moura per O Agente secreto, di Kleber Mendoca Filho.

Migliore sceneggiatura ai fratelli Dardenne

Il premio per la migliore sceneggiatura è stato vinto da Jeunesse Meres di Luc e Jeanne-Pier Dardenne.

Premio speciale a «Resurrection» di Bi Gan

Il premio speciale, assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, è stato vinto da Resurrection di Bi Gan.

Palma d’oro per miglior corto a «I’m Glad You’re Dead Now»

La Palma d’oro per il miglior cortometraggio è stata vinta da I’m Glad You’re Dead Now di Tawfiq Barhum.

Camera d’or a «The president’s Cake»

La Camera d’or, il premio per la migliore opera prima al 78/o festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Alice Rohrwacher, è stato vinto dal film The president’s Cake diretto dall’iracheno Hasan Hadi, al suo debutto alla regia.

Foto copertina: ANSA / EPA/GUILLAUME HORCAJUELO | Il regista Jafar Panahi vince la Palma d’oro al 78° Festival di Cannes, 24 maggio 2025