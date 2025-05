Le serie Tv da vedere a maggio 2025: da «She the People» a «Mobland»

Tante le star a lavoro sulle serie tv in uscita a maggio: da Nicole Kidman a Steve Carrel, da Jessica Biel a Guy Ritchie

Tante nuove interessanti uscite per quel che riguarda le piattaforme streaming disponibili in Italia a maggio. Si comincia subito con The Four Seasons con Steve Carell su Netflix, durante la seconda settimana fuori su AppleTv+ Murderbot, una nuova serie fantascientifica. Spazio su Netflix anche per una produzione italiana, Maschi veri, anche se forse l’uscita più attesa sulla piattaforma è She the People, la serie scritta da Tyler Perry, uno dei più seguiti autori televisivi e teatrali, che per la prima volta si lancia in una commedia politica. Prime video risponde con Nove perfetti sconosciuti con Nicole Kidman e Sorelle sbagliate, serie drama con Jessica Biel ed Elizabeth Banks. Paramount+ invece propone una chicca: Mobland, la nuova serie prodotta da Guy Ritchie. Si chiude il mese su Sky e NOW con la terza stagione And Just Like That, ultimo capitolo della saga Sex and the City.

1 maggio – The Four Seasons – Netflix

Miniserie di otto episodi con Steve Carell e Colman Domingo. Ispirata all’omonimo film del 1981, la serie tratta di un gruppo di amici formato da tre coppie che decidono di ripetere ancora una volta la tradizione di andare in vacanza assieme. Una delle tre coppie però sta per separarsi e questo fa saltare tutti gli equilibri. Nel cast anche l’italiano Marco Calvani.

4 maggio – Star Wars: Tales of the Underworld – Disney +

Proseguono le avventure dell’universo Star Wars. Star Wars: Tales of the Underworld segue infatti le precedenti serie antologiche come Tales of the Jedi e Tales of the Empire. La serie animata si concentra su due personaggi già apparsi sugli schermi degli appassionati della saga in The Clone Wars: Asajj Ventress, un ex Sith diventato cacciatore di taglie, e Cad Bane, un famigerato fuorilegge. In questo nuovo capitolo laterale della saga si esplorerà il lato più oscuro e meschino del panorama fantascientifico ideato da George Lucas.

9 maggio – Based on a true story (stagione 2) – RaiPlay

Ava è un’agente immobiliare incinta appassionata di true crime, Nathan, suo marito, è un’ex promessa del tennis costretto ad interrompere la carriera per un infortunio. Un giorno incontrano Matt, un idraulico, Nathan ci fa amicizia, ma una serie di indizi li inducono a pensare che si tratti di un serial killer noto come L’assassino del Westside. Una sfortuna che tentano di rigirare a proprio favore, infatti anziché denunciarlo pensano di sfruttare la passione del pubblico per il true crime e creare un podcast. Questa la trama della prima stagione di Based on a true story, serie che vede protagonista Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory.

15 maggio – Love, Death+Robots (stagione 4) – Netflix

Love, Death+Robots è una serie antologica di animazione per adulti prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller per Netflix. Ognuno degli episodi della serie è realizzato da un team di animatori differente e proveniente da diversi paesi. Gli episodi abbracciano vari generi, tra cui fantascienza, horror e commedia, tutti legati, come suggerisce il titolo, dalle tematiche dell’amore, della morte e dei robot.

16 maggio – Dear Hongrang – Netflix

Hong-rang, figlio di una ricca famiglia di mercanti di Joseon, scompare all’età di otto anni. La sua sorellastra, Jae-yi non ha mai perso la speranza di riabbracciarlo e lo cerca instancabilmente. Dodici anni dopo un giovane uomo riappare dal nulla affermando di essere Hong-rang, ma non ha ricordi del suo passato. Mentre sua madre è scettica, Jae-yi desidera disperatamente credergli. Tuttavia, quest’uomo nasconde un segreto e la sua ricomparsa porta con sé intrighi e pericoli.

16 maggio – Legado (Rotten Legacy) – Netflix

Prodotto spagnolo che vede come protagonista José Coronado, star del cinema iberico che ha già timbrato il cult Entrevìas, che qui invece interpreta un magnate dei media in una saga familiare riassunta in una miniserie sulla scia di Succession. Quando è costretto a ritirarsi per un paio d’anni a causa di una malattia, Federico Seligman si accorge che i figli, che aveva messo in ruoli chiave dell’azienda a protezione del patrimonio familiare, stanno procedendo in una direzione con la quale lui è totalmente in disaccordo. Tra manipolazioni aziendali e segreti di famiglia, si aprirà un’aspra battaglia tra Seligman e i suoi figli.

16 maggio – Murderbot – AppleTv+

Murderbot è una nuova serie fantascientifica americana basata sulla serie di libri The Murderbot Diaries di Martha Wells. Protagonista un cyborg di sicurezza parzialmente biologico che si fa chiamare privatamente Murderbot e deve nascondere la sua capacità di pensiero libero mentre completa incarichi pericolosi. Murderbot è allo stesso tempo attratto dagli umani e inorridito dalla loro debolezza.

20 maggio – Maschi veri – Netflix

Remake della serie spagnola Machos Alfa, arriva anche in Italia Maschi veri. Cast che mette insieme alcuni dei maggiori talenti della loro generazione come Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, che interpretano quattro amici affetti da una mascolinità perlomeno anacronistica, in totale controtendenza rispetto al tentativo della società, anche italiana, di risolvere un problema legato alla parità di genere. Si tratta di una commedia, quindi i tratti sono comici, non per questo però meno impegnati. In Spagna sono arrivati alla quarta stagione, vedremo se il successo sarà replicato anche da noi in Italia.

22 maggio – She the People – Netflix

Mentre cerca di brillare in politica, la prima vice governatrice nera del Mississippi deve gestire la sua stravagante famiglia e un capo ancora bloccato in una politica antiquata. La serie è scritta da Tyler Perry, uno dei più seguiti autori televisivi e teatrali, che per la prima volta si lancia in una commedia politica.

22 maggio – Nove perfetti sconosciuti (stagione 2) – Prime Video

La misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) organizza un ritiro spirituale sul versante austriaco delle Alpi, invitati: nove sconosciuti legati tra di loro in modi che non conoscono e mai avrebbero potuto immaginare. Lì giocherà con le loro vite, li metterà alla prova, lì porterà sull’orlo dell’abisso.

29 maggio – Sorelle Sbagliate – Prime Video

Finalmente arriva la serie drama con Jessica Biel ed Elizabeth Banks. La prima, Chloe, è una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con un affascinante marito avvocato, Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan). La seconda, la sorella separata Nicky, lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte.

30 maggio – Mobland – Paramount+

MobLand è una serie ideata e scritta da Ronan Bennett e prodotta da Guy Ritchie. La guerra tra le famiglie Harrigan e Stevenson può rivelarsi sanguinosa. Gli Harrigan così ingaggiano Harry Da Souza, un “risolutore” per proteggere la famiglia e vincere la battaglia. Nel cast Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.

30 maggio – And Just Like That (stagione 3) – Sky e NOW

Dodici nuovi episodi della saga Sex and the City. Tornano, alla soglia dei 50, Carrie, Miranda e Charlotte, ancora ingranaggi di una New York esplosiva.

Le altre uscite di maggio 2025

2 maggio – Unseen (stagione 2) – Netflix

8 maggio – Per sempre (Forever) – Netflix

9 maggio – The Royals – Netflix

14 maggio – Scale e serpenti (Serpientes y escaleras) – Netflix

15 maggio – Overcompensating – Prime Video

20 maggio – Vigil (stagione 2) – Sky e NOW

22 maggio – Sirens – Netflix

23 maggio – Big Mouth (stagione 8) – Netflix

29 maggio – La vedova nera – Netflix