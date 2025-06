Serie tv, le nuove uscite di luglio 2025: dai ritorni di «Barry» e «Dexter» al debutto di «Adults»

Previste per luglio anche le uscite di «Fondazione» e «L'estate nei tuoi occhi»

Il via vai di contenuti sulle piattaforme disponibili in Italia per la visione di serie tv non si placa nemmeno con il caldo di luglio, regalando anche qualche chicca. Sicuramente la più attesa è Barry, su Sky e Now infatti verranno distribuite le stagioni 3 e 4 della serie ideata ed interpretata da quel genietto di Bill Hader sul killer che si innamora del teatro. Da segnare sul calendario anche il debutto su Disney+ di Adults, serie che punta a diventare la Friends della GenZ. Saranno sicuramente in molti ad attendere con ansia l’11 luglio, quando su Paramount verranno resi disponibili gli episodi di Dexter: Resurrection, terzo capitolo della saga del serial killer partorito dalla penna di Jeff Lindsay.

Prossime uscite su Disney+ a luglio 2025

2 luglio – Adults

Potrebbe risultare la Friends della Gen Z, le premesse sono incoraggianti e le aspettative altissime. Parliamo di Adults, nuova serie pronta al debutto su Disney+. Al centro ancora una volta, come poi è accaduto anche per sitcom cult come How I Met Your Mother, The Big Bang Theory e la sempre troppo poco citata New Girl, la convivenza di un gruppo di amici. In questo caso Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele), tutti alle prese con, appunto, il diventare adulti.

Prossime uscite su Netflix a luglio 2025

3 luglio / 24 luglio – The Sandman (stagione 2)

La serie epica torna su Netflix in due tranche. Per chi si fosse perso la prima stagione, l’aristocratico britannico Roderick Burgess ruba a Morfeo, il re dei sogni e uno dei sette Eterni, un elmo, un rubino e un sacchetto di sabbia, ovvero quegli elementi che gli permettono di governare il proprio regno (Il Sogno). Quando Morfeo riesce a liberarsi dalla sua prigionia scopre che tutto in sua assenza è andato distrutto e deve mettere a posto le cose.

17 luglio – Untamed

Kyle Turner (Eric Bana) è un agente speciale del ramo investigativo del National Parks Service, incaricato di far rispettare la legge degli uomini nella vasta e selvaggia natura americana. Quando un brutale omicidio scuote Yosemite, Turner si ritrova coinvolto in un’indagine che lo metterà faccia a faccia con misteri inquietanti del parco che protegge e anche con il proprio passato.

Prossime uscite su Paramount a luglio 2025

11 luglio – Dexter: Resurrection

Terzo capitolo della saga legata al personaggio di Dexter Morgan, noto anche come The Bay Harbor Butcher, serial killer protagonista della serie di libri Dexter firmata da Jeff Lindsay. Dopo la prima serie tv, Dexter, diventata un cult assoluto, e il sequel Dexter: New Blood, ecco arrivare Dexter: Resurrection. Il racconto riprende qualche settimana dopo New Blood: Dexter Morgan, che si è miracolosamente ripreso dalla ferita da arma da fuoco quasi mortale, insegue Harrison scomparso fino a New York City, dove il capitano Angel Batista è sulle loro tracce da Miami.

Prossime uscite su Sky e Now a luglio 2025

13 luglio / 27 luglio – Barry (stagioni 3 e 4)

Dopo anni di attesa, finalmente anche in Italia vengono distribuite le stagioni 3 e 4 di Barry, perla ideata ed interpretata da Bill Hader, che interpreta il ruolo di un killer da carattere mansueto che viene fulminato dalla passione per il teatro. Portare avanti le due attività naturalmente sarà occasione per situazioni comiche esilaranti. L’attore, uno degli interpreti storici del Saturday Night Live, per aver interpretato Barry, il protagonista, si è aggiudicato ben due Emmy (e una valanga di nomination) come migliore attore di una serie comica. Categoria: imperdibile.

Prossime uscite su Apple Tv+ a luglio 2025

11 luglio – Fondazione (stagione 3)

La serie è tratta dall’omonima saga di Isaac Asimov. La trama della terza stagione parte 152 anni dopo la fine della seconda, e si potrà assistere all’ascesa della Fondazione e il declino dell’Impero Cleonico. Ma nuovi nemici arrivano all’orizzonte, uno in particolare: Il Mulo, un signore della guerra con un’incredibile forza fisica e psichica con l’intento di conquistare la galassia utilizzando il controllo mentale di cui è capace. La stagione introdurrà anche personaggi iconici dei romanzi di Asimov, come Bayta, Toran, Ebling e Magnifico Giganticus.

Prossime uscite su Prime Video a luglio 2025

16 luglio – L’estate nei tuoi occhi (stagione 3)

Grande entusiasmo a livello globale per l’annuncio della terza stagione della serie tv basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han. Si tratta di un dramma multi-generazionale che si basa su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Questa terza stagione è tratta da Per noi sarà sempre estate”, il capitolo finale della trilogia di The Summer I Turned Pretty, e segue gli eventi della seconda stagione, che si è conclusa con Conrad che dice a Belly di mettersi con suo fratello.

