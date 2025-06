I Cesaroni, Amendola sul cast: «Alcuni se ne sono andati dicendo: “Ci fa schifo”. Vogliono tornare? Ci pensavano prima» – Il video

L’attore e regista della nuova serie ha attaccato dei colleghi che non sono tornati sul set: «Nessuno è uscito dal cast per colpa nostra. Ora non possono dire: "Forse è il caso che torno"»

Parte col botto, o meglio con la polemica, la nuova serie I Cesaroni. Le assenze nel cast di Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Elena Sofia (alias Eva, Ezio e Lucia) sono state aspramente criticate da Claudio Amendola: «Nessuno è uscito dal cast per colpa nostra, a cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: “Arrivederci e grazie, ci fa schifo”».

La polemica di Amendola: «Dicono: “Adesso torno”, ma dovevano pensarci prima»

L’attore si è tolto più di un sassolino dalla scarpa, parlando dal palco dell’Italian Global Series Festival a Rimini: «Uno dice: “Ok, adesso torno. Sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo”. Eh no, ci potevi pure pensare prima». Insomma, porta chiusa in faccia ai ritorni dopo i grandi rifiuti. «Mi prendo del tempo», «certe cose è bene che a un certo punto finiscano»: così gli attori avevano spiegato la loro uscita dal cast. Ma è evidente che siano rimaste scorie di dissapori sepolti sotto le dichiarazioni ufficiali: «Porte aperte per chi porta, chi non porta parta pure», ha chiosato in rima Claudio Amendola. Che poi ha negato l’evidenza, con un velo di ironia: «C’è un velo di polemica? No».