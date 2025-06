Inciampa agli Uffizi mentre si fa un selfie, cade addosso a un quadro del Seicento: il disastro del turista nel museo di Firenze

Il visitatore non si era accorto di essere troppo vicino al ritratto, che già aveva avuto le sue sfortune in passato.

Un selfie col sorriso, uno dei tanti, accanto allo sguardo cavalleresco di Ferdinando de’ Medici. Poi il turista inciampa sui gradini distanziatori, montati proprio per tenere distanti i visitatori, e cade rovinosamente addosso al ritratto, che il pennello di Nicoletto aveva dipinto nel 1690, sfondandolo. Come scrive il Corriere, il disastro è accaduto oggi, sabato 21 giugno, all’interno della Galleria degli Uffizi a Firenze. Lo squarcio si è aperto all’altezza del piede destro del Gran principe fiorentino, quasi andando a troncare a metà lo stivale. Il turista è stato denunciato ai carabinieri.

La «sfortuna» del ritratto e il restauro

C’è chi è al momento giusto al posto giusto, e chi al posto sbagliato al momento sbagliato. Ed è forse il caso del ritratto di Ferdinando de’ Medici, solitamente esposto a Palazzo Pitti e solo in questi giorni appesa nei corridoi degli Uffizi per la mostra temporanea «Firenze e l’Europa. Arti del Settecento agli Uffizi». L’opera è stata immediatamente affidata alle cure dei restauratori, che la restituiranno al pubblico entro pochi giorni. Lì rimarrà fino al termine dell’esposizione, fissato per il prossimo autunno.