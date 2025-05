Una mostra per aiutare il Myanmar: nelle foto d’arte di Tassoni Estense la quotidianità di un Paese magico e ferito

Dal 19 maggio nelle sedi di Ostello Bello a Milano, Roma e Palermo la mostra fotografica di Nicolò Tassoni Estense che racconta il Myanmar. Il ricavato sarà devoluto a due Ong che operano sul territorio

Un omaggio alla bellezza del Myanmar che porta con sé un aiuto concreto. Dal 19 maggio al 20 giugno, le sedi di Ostello Bello a Milano Centrale, Roma e Palermo ospitano From Darkness to Light: Burmese Baroque, una mostra fotografica firmata dall’artista e diplomatico Nicolò Tassoni Estense. L’iniziativa non è solo un viaggio artistico nel cuore del Paese, ma anche una concreta operazione di solidarietà: l’intero ricavato della vendita delle fotografie e del catalogo sarà infatti devoluto alle ong New Humanity e Medacross, impegnate sul campo nell’assistenza alle comunità colpite dal devastante terremoto avvenuto in Myanmar il 28 marzo.

Gli scatti di Tassoni Estense

La mostra presenta una raccolta di scatti che immortalano la quotidianità del Myanmar, realizzati con lenti volutamente imperfette che donano alle immagini un’aura pittorica e barocca. Le fotografie riflettono la visione personale e il legame profondo con l’ex Birmania dell’autore, Tassoni Estense, già diplomatico in Giappone, Egitto, India, Francia, Libia e nella Repubblica del Congo, dove ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore d’Italia. Oggi Tassoni Estense ricopre l’incarico di Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Yangon. Le immagini raccontano la resilienza spirituale del popolo birmano, la cui forza interiore emerge nonostante il delicato momento, sia dal punto di vista politico che sociale. Una testimonianza visiva potente, che diventa anche un’opportunità di poter sostenere attivamente il popolo birmano.

Il legame di Ostello Bello con il Myanmar

Ostello Bello, che conta 11 sedi in Italia e una proprio a Mandalay — la zona più colpita dal sisma — ha vissuto in prima linea l’emergenza, con il suo team locale impegnato nel soccorso e nel supporto ai viaggiatori presenti in città. L’impegno della struttura in Myanmar è il simbolo tangibile del legame tra il popolo italiano e quello birmano. L’evento inaugurale si terrà il 19 maggio alle ore 19 presso Ostello Bello Milano Centrale in Via Lepetit 33. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Francesco Romagnoni, Hostel Manager di Ostello Bello Myanmar, e i rappresentanti delle ong beneficiarie del progetto, per raccontare le loro attività sul campo. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Oltre alla sede di Milano centrale sarà possibile visitare la mostra presso l’Ostello Bello di Roma in Via Angelo Poliziano 75 e l’Ostello Bello di Palermo in Via Galileo Ferraris 3/5