Leonardo da Vinci ha sei eredi in vita: ecco le indagini che hanno permesso di trovare il cromosoma Y giusto

Spunta l'ipotesi della tomba familiare in Santa Croce a Vinci. E ora il prossimo step è analizzare il Dna di quei resti

Sei possibili discendenti di Leonardo da Vinci sono stati sottoposti ad esame del dna e l’analisi ha rivelato che porzioni del cromosoma Y, utilizzate per il riconoscimento individuale, coincidono tra di loro, confermando così la continuità genetica con la famiglia da Vinci, in linea maschile, almeno a partire dalla quindicesima generazione. Le ricerche ormai trentennali sono contenute nel volume “Genìa Da Vinci”, a cura del leonardista Alessandro Vezzosi e della storica Agnese Sabato. Si tratta di un lavoro che documenta un albero genealogico risalente al 1331, che attraversa 21 generazioni e coinvolge oltre 400 individui.

I 15 discendenti del padre della Mona Lisa

Analizzando fonti e documenti d’archivio gli autori hanno identificato 15 discendenti in linea diretta maschile, parenti attuali, in via genealogica, del padre e del fratellastro di Leonardo, Domenico Benedetto. Così David Caramelli, presidente del Sistema museale dell’Ateneo Fiorentino e coordinatore del progetto per gli aspetti antropologici e molecolari, e ad Elena Pilli, antropologa forense hanno analizzato sei di loro ed è emersa la continuità genetica. Ci sarebbe inoltre una possibile tomba familiare locata nella Chiesa di Santa Croce a Vinci, interessata oggi da scavi archeologici condotti sempre in collaborazione con l’Università di Firenze. In quel posto potrebbero esser stati sepolti il nonno di Leonardo, Antonio, lo zio Francesco e alcuni fratellastri, Antonio, Pandolfo e Giovanni. Il prossimo step è il confronto fra il Dna sui resti e le persone ritenute discendenti attualmente in vita di Leonardo.