Col Frecciarossa in Germania, arrivano le nuove tratte Roma (e Milano)-Monaco e Napoli-Berlino: da quanto partono e quanto dureranno i viaggi

Il Gruppo FS annuncia nuovi collegamenti ad Alta Velocità tra Italia, Austria e Germania. Entro il 2026 partiranno quattro servizi giornalieri sulle tratte Milano–Monaco di Baviera e Roma–Monaco di Baviera, con tempi di percorrenza di 6,5 e 8,5 ore

Il gruppo Fs continua l’espansione del network ferrioviario europeo, dopo la Francia e la Spagna i nuovi Frecciarossa 1000 varcheranno il confine anche con l’Austria e la Germania. È arrivato oggi da Monaco di Baviera l’annuncio dell’intesa tra Trenitalia, le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e quelle austriache ÖBB. Entro il 2026 saranno avviati quattro collegamenti di Alta Velocità sulle tratte Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera. Il progetto futuro è quello di aumentare i collegamenti a 10, estendendo la linea a Berlino e Napoli entro il 2028. Continua così il progetto della cosiddetta “Metropolitana d’Europa” di Trenitalia, la compagnia votata come la migliore d’Europa.

In treno dall’Italia in Francia, Svizzera e Austria

A darne l’annuncio sono stati Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia; Michael Peterson, membro del consiglio di amministrazione per il Trasporto passeggeri a lunga distanza di Db; Sabine Stock, membro del consiglio di amministrazione per il Trasporto passeggeri a lunga distanza di Öbb. L’Ad Gianpiero Strisciuglio ha sottolineato che questo è solo uno dei passi che la compagnia intende intraprendere e che collegare l’Italia alle principali città europee «è uno degli obiettivi strategici del Gruppo FS. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa».

Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Michael Peterson, Deutsche Bahn ; Sabine Stock, ÖBB

I tempi di percorrenza: sei ore e trenta da Milano e otto ore e trenta da Roma

L’offerta commerciale iniziale prevede quattro collegamenti giornalieri: due andate e ritorni sulla tratta Milano – Monaco di Baviera e due sulla linea Roma – Monaco di Baviera. Il tempo di percorrenza stimato in partenza dal capoluogo lombardo è di sei ore e trenta. Le fermate intermedie previste saranno Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. In partenza dalla capitale saranno necessarie due ore in più, otto e mezza, per raggiungere la città nel Sud della Germania. Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck le fermate intermedie della tratta. A partire dal 2028 il gruppo Fs prevede di estendere la linea a Berlino e Napoli, portando i collegamenti giornalieri da quattro a dieci, comprendo le tratte: Milano – Monaco di Baviera, Milano – Berlino, Roma – Monaco di Baviera, Napoli – Monaco di Baviera. Con l’apertura del Tunnel di Base del Brennero, prevista nei prossimi anni, i tempi di viaggio saranno ridotti di circa un’ora.