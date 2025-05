Milano, muore dopo un inseguimento con la polizia: i parenti devastano l’ospedale

Secondo la prima ricostruzione tra i due mezzi non c'è stato contatto

Un 21enne di origine libica è morto in un incidente stradale questa mattina 21 maggio a Milano. Il giovane era a bordo di un motorino quando ha visto una pattuglia della polizia e ha cambiato direzione. A quel punto è scattato l’inseguimento degli agenti. Lui è caduto ed è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dal 118 in codice rosso, dove poi è deceduto. I suoi parenti sono andati in ospedale, hanno aggredito i presenti e danneggiato le stanze. Ora sul posto ci sono polizia e carabinieri.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, che procede alle indagini, tra la pattuglia della Polizia che lo seguiva e il mezzo a due ruote non c’è stato contatto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un semaforo. Il motorino e la volante, intorno alle 3.15, si sono incrociati in viale Ortles provenendo da direzioni opposte. A quel punto lo scooter ha svoltato a sinistra, in via Cassano d’Adda, e l’auto della Polizia, insospettita dalla manovra, svoltando a destra, lo ha seguiti in via Cassano d’Adda. Lui si è allontanato velocemente ma poco dopo, all’incrocio con via Marco D’Agrate, avrebbe sbandato finendo contro un semaforo. La volante non avrebbe nemmeno azionato i dispositivi luminosi.

La devastazione

Successivamente, alla notizia del decesso, alcuni parenti e amici che nel frattempo erano accorsi al pronto soccorso della Humanitas, a Rozzano (Milano), hanno dato in escandescenze contro le forze dell’ordine, prendendosela con il personale sanitario e danneggiando alcune suppellettili.