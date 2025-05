Lomazzo, incidente tra bus di scolari e camion: maestra morta sul colpo, feriti l’autista e due bambini

La scolaresca coinvolta è un gruppo di bambini del 2018 di Azzate, in provincia di Varese

Tragedia sulla Pedemontana, nei pressi dello svincolo con l’autostrada di Lomazzo, in provincia di Como. Una maestra di 54 anni ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un pullman scolastico e un camion. A bordo del bus viaggiavano 28 alunni delle scuole elementari, in gita con i loro insegnanti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era seduta nel sedile anteriore all’autista del pullman, un uomo di 60 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato all’ospedale di Varese. La maestra è morta sul colpo, rimasta incastrata tra le lamiere del mezzo. Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, si nota chiaramente come la parte anteriore dell’autobus sia andata completamente distrutta nell’impatto, a testimonianza della violenza dello scontro.

La vittime e i feriti

Sono della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, i bambini coinvolti nel grave incidente. A bordo del pullman viaggiavano due classi, una prima e una quarta elementare. L’intera scuola era in gita: il secondo autobus, che trasportava altri alunni, non è stato coinvolto. Due bambini sono rimasti feriti, di cui uno trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como e l’altro in elisoccorso è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza. Entrambi sono in codice giallo. Gli altri bambini e adulti coinvolti sono tutti codici verdi. L’autista del camion e quello del bus sono codici rossi. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso: quattro automediche, sette ambulanze, l’elisoccorso del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. La galleria interessata è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Il messaggio di Valditara

«La tragedia avvenuta sull’Autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti e dei bambini coinvolti», commenta il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

In aggiornamento