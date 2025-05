Incidente sull’autostrada A1, morti padre e figlio di 8 anni nello scontro tra auto: gravi anche la madre e l’altra bambina

Lo scontro mortale è avvenuto tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Sei chilometri di coda verso Napoli

Un incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 15:30 di oggi, sabato 3 maggio, sull’autostrada A1, tra i caselli di Anagni e Ferentino, nel Frusinate. Stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine, una Ford Fiesta grigia è stata tamponata con violenza da una seconda vettura di colore blu scuro sulla quale viaggiava un’intera famiglia. Il papà di 40 anni e il figlio di 8 sono deceduti nonostante i tentativi di soccorrerli. Gravi anche la moglie e l’altra bambina di 5 anni, che viaggiavano in auto. La donna è stata trasferita in condizioni disperate al San Camillo di Roma: la sua prognosi è riservata. Mentre la bambina è al Bambin Gesù in condizioni critiche. Nel tratto chiuso, il traffico è rimasto bloccato e – alle 17 circa – si sono registrati 6 chilometri di coda verso Napoli e 2 chilometri in direzione Nord.

Il bilancio dell’incidente avrebbe potuto essere ancora più grave se non fosse stato per il conducente di un autoarticolato della società Iannotta che arrivava alle spalle delle due vetture: appena assistito all’incidente ha rallentato e si è messo di traverso, occupando le tre corsie di marcia facendo da scudo e impedendo ad altri mezzi di finire addosso a quelli incidentati. La famiglia, stando ai primi accertamenti, è di nazionalità nigeriana ma abitava da anni a Cervaro, nel sud della provincia di Frosinone a pochi chilometri da Cassino. Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco, due eliambulanze.