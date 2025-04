Canada, auto contro la folla al festival Lapu Lapu di Vancouver: morti e feriti – Il video

All'appuntamento, seguito dalla comunità filippina, avevano partecipato poche ore prima alcuni esponenti del Ndp per campagna elettorale. L'autista è stato arrestato

Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, sabato sera, nell’ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 nei pressi di East 41st Avenue e Fraser Street. In un post su X, il dipartimento di polizia di Vancouver ha affermato che ulteriori informazioni sarebbero state rese pubbliche nelle prossime ore, a indagini in corso.

La tappa elettorale del Nuovo partito democratico

Secondo quanto riporta Cbs news l’NDP aveva fatto tappa al festival per la sua campagna elettorale. In una dichiarazione pubblicata su X, il leader del Nuovo partito democratico Jagmeet Singh ha dichiarato di essere «inorridito nell’apprendere dell’incidente avvenuto durante le celebrazioni del Lapu Lapu Day a Vancouver, in cui sono rimaste ferite e uccise persone innocenti». Ha affermato che i suoi pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e alla comunità filippina di Vancouver, «riunitasi per celebrare la resilienza».

Che cosa è il Lapu Lapu festival

Il Lapu Lapu, che si tiene a Vancouver, è un festival della cultura filippina. Si chiama così in onore di Datu Lapu-Lapu, un impavido capo tribù indigeno visayano proveniente dalle splendide coste di Mactan, nelle Filippine, diventato simbolo di resistenza durante l’Era delle Esplorazioni. È considerato il primo eroe nazionale delle Filippine. Lapu-Lapu fu il primo a ribellarsi alla colonizzazione spagnola, accendendo la ribellione contro l’invasione coloniale.