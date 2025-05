Strage di turisti vicino a Yellowstone, almeno un’italiana tra le 7 vittime. La tragedia sul minivan, le fiamme dopo lo schianto – Il video

La Farnesina esclude che ci siano altri italiani tra i feriti. Ma secondo l'agenzia Ap e il New York Times, il medico legale avrebbe indicato due vittime provenienti dall'Italia. I corpi irriconoscibili dopo l'incidente sono stati identificati con il test del Dna

Ci sarebbe una turista italiana tra le sette persone morte nel devastante frontale tra un pick-up e un furgone, a pochi chilometri dal parco di Yellowstone, in Idaho. Entrambi i veicoli, dopo lo scontro violentissimo, hanno preso fuoco. Sei delle quattordici persone a bordo del minivan turistico sono decedute insieme all’autista dell’autovettura. Tra loro, oltre all’italiana nata a Milano, cinque visitatori cinesi. Altre otto persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe italiana. Secondo il New York Times, a bordo del furgoncino erano presenti due italiani.

L’incidente e il test del Dna per riconoscere le vittime

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 19.15 ora locale sulla US Highway 20 nei pressi di Henry’s Lake, una meta molto gettonata per chi ama fare escursioni a piedi o in bicicletta. La polizia di Stato dell’Idaho sta ancora indagando sulle cause dell’incidente. La gravità del frontale ha costretto gli investigatori a ricorrere al test dal Dna per poter riconoscere le vittime, altrimenti irriconoscibili a causa dell’incendio scoppiato. Al momento sono state rese note solo le generalità dell’autista del Dodge Ram, il 25enne texano Isaiah Moreno. Secondo i media statali di Pechino, tutti gli otto feriti – oltre a cinque delle sette vittime – sono cinesi.

Il tentativo di salvataggio: otto persone estratte, tra loro un bimbo

Stando ai racconti dei testimoni, due autisti che stavano viaggiando sulla US Higway 20 sarebbero scesi dalle loro vetture e si sarebbero precipitati verso il minivan prima che prendesse fuoco. «Hanno cercato di estrarre il maggior numero possibile di persone», ha raccontato il medico legale. Sarebbero riusciti a tirare fuori otto persone, tra cui un bambino.