Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti i tre ventenni che erano a bordo

Erano tutti residenti a Torchiarolo, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe schiantata contro un albero prima di prendere fuoco

Tre giovanissimi, tra i 21 e i 22 anni, sono morti oggi – sabato 3 maggio – in un incidente stradale nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Viaggiavano a bordo di una Porsche noleggiata pochi giorni fa e che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantata contro un albero prima di prendere fuoco, riporta il Quotidiano di Puglia. Le vittime sono un 22enne, Luigi Perruccio, e le 21enni Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, originaria dell’Ucraina. Sul posto le forze dell’ordine stanno tentando di chiarire la dinamica dell’incidente.

I tentativi di soccorso e le indagini

Immediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nel tentativo di trarre in salvo i tre giovani, tutti residenti a Torchiarolo, ma non c’è stato nulla da fare. La strada provinciale è ancora chiusa al traffico e sul posto si sta recando il pubblico ministero di turno della procura di Brindisi.