Famiglia in auto si schianta contro un furgone: muore il padre alla guida, madre e bambino incastrati tra le lamiere. L’incidente nel Veneziano

Il piccolo è fuori pericolo, mentre la donna è ricoverata per i traumi riportati

Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone, una donna di 35 anni, un bimbo di circa un anno e un uomo di 30 anni, si è scontrata con un furgoncino. Il grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15.30 di oggi nei pressi di un distributore di benzina di Portegrandi, frazione del comune di Quarto d’Altino (Venezia). L’uomo alla guida dell’auto, padre del piccolo, è morto sul colpo. Immediati i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di San Donà e dalla centrale di Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e hanno estratto la donna e il bambino, che erano rimasti incastrati nelle lamiere della macchina.

Le condizioni della donna e del bambino

La mamma e il piccolo, entrambi originari di Oriago, sono stati trasportati all’ospedale dell’Angelo di Mestre (Venezia) in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni del bambino non sono gravi, anche se resta sotto osservazione in pronto soccorso pediatrico. La donna, invece, è stata ricoverata per i vari traumi riportati. Il conducente del furgoncino ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica dell’incidente. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare.