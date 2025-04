Luca Polito morto nella sua Lamborghini, l’auto comprata da poco e il test con l’amico. L’ipotesi: come ha fatto a ribaltarsi nel canale

L'imprenditore edile veneziano sarebbe morto annegato, secondo i primi rilievi della polizia locale. L'incidente a Concordia Sagittaria lungo una strada di campagna

È morto intrappolato nella sua Lamborghini l’imprenditore Luca Polito, vittima di un incidente stradale a Concordia Sagittaria, in provincia Di Venezia. Una tragedia avvenuta a pochi giorni dall’acquisto dell’auto: «Aveva preso quella macchina da poco – hanno raccontato i vicini di casa, titolari di un ristorante, al Corriere del Veneto – da alcuni giorni probabilmente. Ancora non era venuto da noi al volante della Lamborghini. Siamo davvero scossi». Con Polito c’era un passeggero, che per quanto ferito gravemente è riuscito a salvarsi.

La dinamica dell’incidente

Luca Polito, 51 anni, era titolare dell’omonimia azienda edile a Concordia. Da poco guidava la sua Lamborghini Gallardo bianca. Ieri 19 aprile, poco prima delle 14, aveva deciso di fare un po’ di pratica lungo una strada in piena campagna. Con lui un amico, seduto sul sedile del passeggero. All’improvviso Polito ha perso il controllo dell’auto, che è finita fuori strada. La Lamborghini è caduta nel canale che costeggia la strada. Si è ribaltata e l’abitacolo si è riempito di acqua. L’ipotesi è che Polito sia morto annegato.

L’indagine

Dell’incidente è stata informata anche la procura di Pordenone da parte del comandante della polizia locale di Portogruaro. L’ipotesi dopo i rilievi è che l’auto sia uscita autonomamente di strada a causa dell’alta velocità. Sarà l’amico di Polito a fornire dettagli import6anti per chiarire la dinamica. Polito lascia una moglie e un figlio.