Frosinone, bambino avvia la moto del padre e lo investe: 49enne in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto a Cervaro. Il piccolo è illeso, mentre il genitore è in ospedale con un trauma pneumo-toracico

Incidente a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove un bambino ha involontariamente investito il padre. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, forse per gioco o per imitare il genitore, ha acceso la moto da cross del padre, che si trovava parcheggiata. Con la marcia inserita, il veicolo è balzato in avanti, travolgendo in pieno l’uomo, un 49enne. Le condizioni del padre sono gravi: ha riportato un trauma pneumo-toracico. Dopo essere stato soccorso dai medici del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Scolastica di Cassino in codice rosso.

Le condizioni del papà

A causa della gravità delle sue ferite, i medici hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso del Policlinico Sandro Pertini di Roma per ricevere le cure specialistiche. Per quanto riguarda il bambino, invece, non ha riportato alcuna ferita ed è rimasto illeso. Anche se la dinamica dell’accaduto sembra essere delineata, le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente.