Elisabetta Franchi investe un ciclista e lo mette sui social in barella. Poi si lamenta: «Mi piacciono le auto sportive, ma dove le posso guidare?» – Il video

La stilista bolognese ha raccontato del suo incidente a bordo di una delle sue supercar. E c'è chi la critica per aver deriso il malcapitato ciclista

È finito nelle storie su Instagram di Elisabetta Franchi il ciclista investito proprio dalla stilista con una delle sue auto sportive. L’imprenditrice dl marchio Betty Blu è tornata nella bufera social, dopo aver pubblicato prima lo scatto del malcapitato ciclista portato via in barella su un’ambulanza, dopo che lei lo aveva investito tra Bologna e Mantova ieri mattina, 19 maggio.

Lei ci ha tenuto a rassicurare i suoi follower, che il ciclista fosse ancora vivo. «Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi dispiace molto – ha scritto pubblicando la foto dell’ambulanza – La prima volta. Mi dispiace tanto». Poi in una seconda storia, Franchi ha commentato sulla foto del ciclista investito: «Non l’ho proprio visto. Ma almeno non si è fatto male. Il mio lunedì».

L’imprenditrice è tornata sulla vicenda con un video, ancora una volta su una delle sue auto sportive. Stavolta al posto del passeggero, mentre a guidare ci sarebbe stato un suo personal trainer: «Ieri ho investito ciclista, non mi era mai successo, sta bene. Io amo le macchine sportive, le compro, mi piace guidarle. Ora mi sta arrivando una macchina bellissima, una Dallara, ma dove le posso guidare? In autostrada no, perché mi fanno la multa. Se vado dal mio coach, c’è il ciclista che ti arriva lì davanti. Ma gliel’ho detto: sarei voluta essere al tuo posto».

Dopo un po’ di tempo, Franchi ha anche aggiornato sulle condizioni del ciclista, con cui ha continuato a rimanere in contatto: «Ho sentito il ciclista, è stato dimesso, escoriato, niente di rotto. Inizio a respirare». Nel frattempo però sono iniziati i commenti negativi contro la stilista, che già in passato aveva scatenato una discreta bufera sulle donne da assumere solo dopo aver superato alcune boe della vita, come figli e divorzio. A scatenarsi più di tutti, scrive Repubblica, è il creator Alessandro Rosica: «Un po’ di rispetto per un ciclista ingiustamente schiacciato dalla tua supercar. Prima lo investe e poi lo deride, vantandosi di non poter guidare più le sue super car. Patente sospesa».