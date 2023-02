La «grande dimenticanza» di Amadeus, Elisabetta Franchi tira in ballo Giorgia Meloni su Sanremo

A Sanremo 2023 ci sarebbe stata una grave dimenticanza da parte degli organizzatori, già alle prese con le polemiche per i tanti casi che hanno scandalizzato il mondo della politica. Finora ad Amadeus e soci era stato rimproverato proprio dai politici di aver dato troppo spazio alla politica, innanzitutto con l’intervento di Volodymyr Zelensky poi diventato un telegramma a notte fonda. Di mezzo ci sono state le provocazioni di Fedez, dalla foto stracciata del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista all’appello a Giorgia Meloni perché legalizzi la cannabis, senza contare le accuse di «propaganda gender» soprattutto dopo il bacio di Rosa Chemical sempre a Fedez. Ai vertici Rai sotto assedio da giorni è stato a più riprese rimproverato di non aver saputo tenere sotto controllo la “linea editoriale”, come dice ancora oggi Vittorio Sbarbi. Ma nessuno finora si era spinto fino al punto toccato dall’imprenditrice Elisabetta Franchi. Su Instagram la stilista, già nella bufera per le frasi controverse sul ruolo delle donne che vogliono far carriera, sottolinea come per tutte le cinque serate del Festival non sia stata citata neanche una volta la premier Meloni: «Da italiana che non appartiene alla politica, ritengo sia stata una grande dimenticanza». Franchi riconosce di essersi sentita «fiera di essere italiana» seguendo Sanremo «con grande orgoglio». Per lei «è stato un grande, bellissimo elogio a tutte le donne; ci siamo però dimenticati che per la prima volta l’Italia ha eletto proprio una donna come premier e questo fatto così importante per la nostra società non è mai neppure stato menzionato». Un appunto per chi si ritroverà a gestire la prossima edizione, sempre che governo e direzione artistica rimangano invariati.

