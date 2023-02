Sanremo 2023, Fedez attacca la ministra Roccella e mostra la foto di Bignami vestito da Hitler: «Testo non concordato con la Rai»

«Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff Rai qui presente e quindi voglio prendermi la piena responsabilità di quello che ho detto». Fedez, dal palco bordo piscina allestito a bordo della Costa Smeralda canta la sua Problemi con tutti (Giuda) ma nella prima parte si esibisce in un freestyle in cui, tra gli altri, attacca il Codacons e la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella. «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler», canta il rapper, mostrando la foto del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. «Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perché a pestarne di merde sono un esperto: ciao Codacons, guarda come mi diverto». Nel testo, parla anche di Maneskin e Matteo Messina Denaro, poi della sua malattia. «Vabbè sdramatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto è il ricordo di Gianluca che porto sul palco», canta il rapper.

