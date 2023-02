Sanremo 2023, la rabbia della figlia di Little Tony contro Gino Paoli: «Le “corna” di mio padre? Offensivo, voglio scuse pubbliche»

«Ci sono rimasta molto male, non capisco perché Gino Paoli, che è un grande artista, abbia detto una cosa simile. Che poi all’inizio ha detto la moglie, poi ha voluto aggiustare il tiro e ha detto la compagna, ma il riferimento era chiaro». Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony e Giuliana Brugnoli, ospite del programma Rai Storie italiane, commenta le parole di Gino Paoli a Sanremo 2023. Sul palco dell’Ariston l’artista ha raccontato un aneddoto sull’amico e collega, scomparso nel 2013, che tanti anni prima avrebbe scoperto il tradimento dell’allora compagna. Una indiscrezione niente affatto gradita alla famiglia. «Lo ha fatto nei confronti di una persona che non c’è più e non si può difendere», ha protestato la figlia Cristiana, «non so se sia vera o meno la cosa, non penso, ma qualora lo fosse, l’ho trovato molto indelicato». La donna ha raccontato di aver ricevuto sui social centinaia di messaggi di solidarietà e di vicinanza. «Vorrei delle scuse pubbliche», aggiunge, «quella che è stata fatta sul palco dell’Ariston, che si vede in tutto il mondo, è un’offesa pubblica a tutti gli effetti e io chiedo da parte mia della mia famiglia e di tutti i fan di papà delle scuse pubbliche».

