Sanremo 2023, Gino Paoli bloccato dai conduttori mentre ricorda «corna antiche». E sul Festival: «È una gabbia di matti» – Il video

Gino Paoli, uno dei grandi ospiti della puntata finale del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston ha interpretato alcuni dei suoi successi maggiori coinvolgendo l’Ariston. Ma c’è da scommettere che a far parlare della sua partecipazione alla 73esima edizione sarà il siparietto tra il cantante, 88 anni, e i due co-conduttori prima di esibirsi ne Il cielo in una stanza. «Ma non si possono dire queste cose», gli dice Morandi non riuscendo a rimanere serio, ma ormai il danno è fatto. «Il più bello è stato Little Tony, era venuto a fare il cantagiri, poi tornato a casa e la compagna era stata con tanti amici…». E spiega che vennero a chiedergli consigli perché lui aveva scritto Anche se nel 1962, che parlava proprio di un tradimento: «Mi chiese come fare: a me lo chiedi?», ricorda Paoli.

